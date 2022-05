“In questo mese, dal termine del GF VIP, abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non e’ possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulu’ ed hanno creduto in noi , ma purtroppo quella della Casa del GF , rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale”.

Con queste parole, diffuse tramite un comunicato stampa all’Ansa, Manuel Bortuzzo ha annunciato la fine della sua relazione con Lucrezia Lulù Selassié, la principessa etiope conosciuta durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip.





Manuel Bortuzzo, alla conferenza non risponde alla domanda su Lulù

Sul ‘caso’ sono intervenuti tanti personaggi del mondo dello spettacolo, opinionisti dei salotti tv, familiari dei due ex vipponi e la stessa Lulù Selassié, che proprio in queste ore ha rilasciato un’intervista nella quale si è detta triste ma non arrabbiata con il suo ormai ex fidanzato. Anche Franco Bortuzzo, padre di Manuel e ritenuto dei ‘responsabili’ della fine della relazione, ha spiegato che il figlio meditava da tempo di chiudere con Lulù.

Insomma, tutti parlano e vogliono sapere. Ed è anche lecito, visto che i due hanno partecipato a un reality show e con la loro storia d’amore hanno appassionato il pubblico di Mediaset. In queste ore Manuel Bortuzzo ha presenziato alla conferenza stampa del film – che andrà in onda domenica 8 maggio su Rai Uno – liberamente tratto dal suo libro in cui Giancarlo Commare interpreta di Manuel e Alessio Boni presta il volto al padre Franco e una giornalista ha ovviamente colto l’occasione per chiedere a Manuel Bortuzzo qualcosa in più sulla fine della relazione con Lulù Selassié.

Gelo in sala e molto imbarazzo anche tra i protagonisti della conferenza stampa, stemperato dalla coordinatrice della conferenza che ha tagliato corto: “Scusa, Laura ma questa domanda, in questo contesto, la vedo poco adatta. Sì, ma entriamo nel privato che, anche se vissuta pubblicamente, non è il caso di affrontare qui”. A questo punto anche Manuel Bortuzzo è intervenuto per chiarire: “No, grazie. Sono qui per altro”.

