Manila Nazzaro, la dedica sotto gli occhi di tutti. Ormai nulla è nascosto sotto la luce del sole per la coppia innamorata formata dall’ex gieffina e il ballerino di Ballando con le Stelle. Sui rispettivi profili Instagram non fanno che condividere scatti che immortalano la gioia di ritrovarsi insieme e felici. I fan continuano a fare il tifo per loro, anche se a corredo della loro felicità non mancano anche attacchi hater che tendono a sottolineare quanto tutto questo sia ‘troppo’. Di tutta risposta Manila non si lascia intimorire di certo dalle invidie altrui ed ecco il risultato.

La dedica di Manila Nazzaro sotto gli occhi di tutti. Al fianco di Stefano Oradei l’ex gieffina torna a sorridere dopo la burrasca sentimentale. Sono passati otto mesi dalla fine della storia tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, una storia che ha lasciato strascichi pesanti con uno scambio di accuse andato avanti per diversi mesi via social e non solo. A quanto riportava Amoruso la decisione era stata presa dall’ex miss Italia che, da tempo, portava avanti in segreto una relazione con il ballerino Stefano Oradei.

Leggi anche: “Abbiamo deciso”. Manila Nazzaro e Stefano Oradei, l’annuncio dopo pochi mesi





La dedica di Manila Nazzaro sotto gli occhi di tutti. La relazione continua a gonfie vele

“Sono stata messa alla gogna da chi professava sentimenti. Ma i sentimenti e il rispetto sono ben altro. Predicate rispetto e poi non lo mettete in pratica. Tutto questo perché ho deciso di liberarmi da una storia sbagliata”, aveva affermato Manila Nazzaro in sua difesa dopo le diverse critiche ricevute. Dal canto suo, Amoruso ha replicato: “Sto metabolizzando il tutto e ora ho ricominciato a stare bene. Vado avanti tranquillamente con la mia vita”. Insomma, che al fianco di Lorenzo esista un nuovo amore, non è ancora dato saperlo. Ciò che è certo è che Manila non prova alcun rimpianto e vive felicamente la sua relazione con il ballerino.

Ecco arrivare sotto gli occhi di tutti la dolce dedica rivolta al suo grande amore. Senza troppi giri di parole e con una mano sul cuore, l’ex gieffina ha scritto: “Benvenuto OTTOBRE …..il nostro mese promette bene”. Poi la risposta del fidanzato non ha tardato ad arrivare: “Ti prometto che sarò tuo per sempre. Noi ovunque e mi prenderò sempre cura di te… per l’eternità”, e ripostando le parole del fidanzato, Manila ha scritto: “Sei il mio sogno da sempre”.

Ma se pensate che le critiche si siano fermate, vi sbagliate di grosso. Infatti Manila Nazzaro ha dimostrato ancora una volta di saperle fronteggiarle con determinazione, senza mostrare alcun cedimento e rammarico: “La pazienza è una delle mie virtù e quando prendo una decisione, quella rimane”. E sono in molti, fortunatamente, a fare il tifo per lei e Stefano. A corredo dell’ultimo scatto di coppia però qualcuno non demorde e sottolinea: “Come mai quando stava con Amoruso non metteva mezza foto e non scriveva dediche d’amore?”, ha chiosato l’utente. E voi cosa pensate?