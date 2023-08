Arrivata già un’importante decisione da Manila Nazzaro e Stefano Oradei. A poca distanza dal loro fidanzamento, i fan non ritenevano ancora possibile una notizia simile invece hanno dovuto ricredersi visto che è stata l’ex di Lorenzo Amoruso a parlare ufficialmente. E lo ha fatto tramite le pagine del settimanale Gente, come ha mostrato lei stessa anche in una delle sue Instagram stories. Da parte sua dichiarazioni molto rilevanti.

A proposito dell’ex di Manila Nazzaro, prima di dirvi tutto su di lei e Stefano Oradei, Lorenzo Amoruso ha detto a ridosso di Ferragosto: “Sto metabolizzando il tutto e ora ho ricominciato a stare bene. Vado avanti tranquillamente con la mia vita”. Quel ricominciato a stare bene non è passato inosservato all’occhio dei più che hanno iniziato a speculare se Lorenzo abbia o meno una nuova fiamma. E molti sono certi che ce l’abbia davvero.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei, presa una decisione importante

La conduttrice e il ballerino sono praticamente usciti allo scoperto, godendosi il loro amore alla luce del sole. E adesso Manila Nazzaro se l’è sentita di rivelare cosa hanno deciso di fare lei e Stefano Oradei. Il loro amore sembra galoppare in maniera clamorosa, infatti dopo appena qualche mese la liaison sta andando sempre meglio. E quindi hanno preferito non aspettare altro tempo e hanno comunicato di aver scelto qualcosa di romantico.

Al settimanale Gente Manila ha confessato che i due hanno già cominciato la convivenza. Sono quindi andati a vivere insieme e c’è un altro dettaglio non trascurabile, riferito sempre dall’ex concorrente del GF Vip: “I miei figli lo hanno accettato subito“. Quindi, non ci sono stati assolutamente ostacoli nella vita della Nazzaro, che ha ritrovato il sorriso dopo un periodo buio. E la loro love story è destinata a proseguire sempre meglio di così.

Poco meno di due settimane fa Stefano le aveva dedicato un post bellissimo sui social: “Esattamente così… Se avessi provato a disegnarla non sarei riuscito a renderla cosi perfetta…Sorridiamo immensamente Tu ed Io insieme alla vita meravigliosa piena di emozioni sentimento passione… e soprattutto … Amore, tanto amore”.