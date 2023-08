Sono passati otto mesi dalla fine della storia tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, una storia che ha lasciato strascichi pesanti con uno scambio di accuse andato avanti per diversi mesi via social e non solo. A quanto riportava Amoruso la decisione era stata presa dall’ex miss Italia che, da tempo, portava avanti in segreto una relazione con il ballerino Stefano Oradei. Lo aveva fatto con una sfuriata epica ed un attacco a tutto tondo. Secca, a stretto giro, era arrivata la risposta di Manila.

Raccontava l’ex miss come: “Nel mio profilo leggo solo commenti di questo genere: vergognati, fai schifo, dovresti sparire. Il tutto al limite della diffamazione e dello sciacallaggio mediatico. Sono stata messa alla gogna da chi professava sentimenti. Ma i sentimenti e il rispetto sono ben altro. Predicate rispetto e poi non lo mettete in pratica. Tutto questo perché ho deciso di liberarmi da una storia sbagliata”.





Lorenzo Amoruso, di nuovo felice dopo l’addio con Manila Nazzaro

E ancora: “Tutto questo perché ho avuto il coraggio di scegliere di essere felice. Care donne abbiate il coraggio di scegliere con fierezza chi avere accanto, anche se a noi donne questa libertà non viene ne perdonata ne compresa. Quando raccontavo che la felicità costa mi riferivo anche a questo. Perché siamo noi donne per prime a non comprendere le altre donne”.

Quindi concludeva: “E ora, se volete mettere alla gogna una donna che ha deciso di amare ed essere felice fatelo pure”. Quella con Lorenzo era stata dunque una storia sbagliata, eppure i più cinici hanno sottolineato come da fuori la coppia sembrava essere ben altro. Da quel momento in poi tra i due era sceso il silenzio: ora è Lorenzo Amoruso a tornare sull’argomento.

Mentre lei è felice con Stefano l’ex calciatore entra a gamba tesa. Scrive sui social: “Sto metabolizzando il tutto e ora ho ricominciato a stare bene. Vado avanti tranquillamente con la mia vita”. Quel ricominciato a stare bene non è passato inosservato all’occhio dei più che hanno iniziato a speculare se Lorenzo abbia o meno una nuova fiamma. Sono in molti a credere che sia così.