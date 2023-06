Manila Nazzaro è una vera e propria furia sui social, dopo aver saputo una terribile notizia. La conduttrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip è esplosa di rabbia e ha manifestato anche a parole tutta la sua insofferenza davanti ad un dramma, che ha causato una morte dolorosissima. Sicuramente avrà ricevuto tanto appoggio in direct, infatti trattandosi di una Instagram story, sarà stata contattata in privato dai suoi follower.

Lei è rimasta troppo colpita da questa storia e quindi se l’è subito sentita di prendere posizione. E pensare che per Manila Nazzaro, prima di questo momento di furia, il periodo era davvero d’oro dopo il fidanzamento con Stefano Oradei. Loro, dopo la paparazzata di Diva e Donna per le strade di Roma, eccoli all’evento dei 70 anni di Minerva Pictures. Forse pochi si aspettavano di vederli così presto insieme a un evento pubblico.

Manila Nazzaro è una furia sui social: “Vi odio”

Il messaggio di Manila Nazzaro, che mai come stavolta è stata travolta dalla furia, è stato chiarissimo. Si è scagliata contro gli autori di un gravissimo incidente stradale, che purtroppo si è rivelato mortale per un bambino di appena 5 anni. Quest’ultimo non ha avuto scampo a causa di un frontale tra la Smart guidata dalla mamma di 29 anni e un Suv Lamborghini. Sul mezzo più grande c’erano dei ragazzi noti a livello nazionale.

Manila ha quindi scritto su Instagram: “Quattro mocciosi viziati e senza cervello noleggiano un’auto di lusso con i soldi di papino e distruggono una famiglia. Vi odio profondamente, buttate le chiavi della cella”. Il suo riferimento è agli youtuber TheBorderline, che hanno provocato l’incidente a Roma pare mentre fossero intenti a girare un video da postare online. Colui che guidava, Matteo Di Pietro, è adesso indagato per omicidio stradale perché aveva assunto dei cannabinoidi.

Secondo quanto sta emergendo in queste ore, i giovani coinvolti nel sinistro sembra che volessero riuscire a superare una sfida: rimanere alla guida della Lamborghini per molte ore di fila, si parla di 50. Ma spetterà agli inquirenti fare chiarezza sull’accaduto. Per ora c’è grande rabbia e Manila è una di coloro che è rimasta più scossa dalla tragedia.