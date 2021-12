Manila Nazzaro è una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La bellissima Miss Italia, incoronata reginetta a Salsomaggiore nel 1999, già lo scorso anno fa aveva partecipato insieme al compagno Lorenzo Amoruso Temptation Island Vip e quest’anno ha deciso di mettersi alla prova tornando in televisione per partecipare al reality show condotto da Alfonso Signorini.

Nella casa Manila Nazzaro ha mostrato il suo lato forte e tenace, ma anche un lato tenero e fragile, come quando ha raccontati ai compagni di avventura l’aborto avuto questa estate. Un dramma che però ha unito ancora di più la coppia, in attesa di poter convolare a nozze dopo la firma delle carte del divorzio della conduttrice radiofonica.

Manila Nazzaro, chi è la mamma della concorrente del GF Vip 6

La vita sentimentale di Manila Nazzaro non è stata felice, perché dopo aver sposato il calciatore Francesco Cozza i due decisero di separarsi di comune accordo ma ciò che l’ex Miss Italia scoprì successivamente fu un boccone amaro da digerire. Manila Nazzaro scoprì su Instagram che l’ex marito aveva un’altra famiglia.





“Io ero sempre a Roma per lavoro eravamo distanti ed alla fine non ci siamo più riconosciuti. Non ha tradito me, ma la famiglia”, ha raccontato in una intervista l’ex Miss Italia, che dall’ex marito ha avuto Nicolas e Francesco Pio. Dopo l’addio a Francesco Cozza Manila Nazzaro ha ritrovato il sorriso grazie a Lorenzo Amoruso.

Ma nella vita della gieffina c’è sempre stato un posto speciale per la mamma, alla quale spesso dedica messaggi di affetto sui social. Di classe ed elegante, la mamma di Manila Nazzaro compare spesso su Instagram e a ogni foto è una pioggia di complimenti: “Che bella la tua mamma!”, “Stupende!”.