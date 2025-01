Con parole piene di amore e rassegnazione, Andrea Rizzoli, figlio dell’attrice Eleonora Giorgi e dell’editore Angelo Rizzoli, ha raccontato al Corriere della Sera le difficili condizioni di salute della madre, a cui è stato diagnosticato un cancro al pancreas. La famiglia, consapevole della gravità della situazione, ha deciso di dedicarsi completamente a rendere piacevole il tempo che resta. “Le resta poco, ma io e mamma ci godremo fino all’ultimo giorno. Faremo il necessario affinché il tempo che le resta sia piacevole, ma non possiamo fare nulla per allungarlo”, ha dichiarato Andrea.

Un’ammissione sincera e straziante che riflette l’amore incondizionato di un figlio per la madre. In questo momento difficile, un raggio di luce arriva dal piccolo Gabriele, nipote di Eleonora Giorgi e figlio di Paolo Ciavarro (fratellastro di Andrea) e Clizia Incorvaia. Nato il 19 febbraio 2022, il bambino è diventato una vera e propria terapia per l’attrice. “Cascasse il mondo, lei alle 17 lo deve vedere”, ha rivelato Rizzoli, sottolineando quanto Gabriele sia una “medicina vivente” per sua madre.





Andrea ha anche condiviso aneddoti preziosi del suo rapporto con Eleonora Giorgi. Ricorda con affetto quando, da bambino, le lasciava “letterine strazianti sotto la porta della sua stanza per chiederle di non andare sul set, ma di restare con me”. In un’occasione speciale, il suo desiderio fu esaudito: “Una mattina lo fece: io bigiai la scuola e lei il lavoro, e andammo alla Galleria Borghese a vedere Apollo e Dafne. Ci siamo ritornati da poco”. Un ricordo che oggi assume un valore ancora più significativo. Andrea ha riconosciuto di aver ereditato dalla madre la “rapidità di ragionamento e una certa forma di empatia”, qualità che lo aiutano a evitare conflitti e a costruire rapporti autentici con gli altri.

Essere figlio di Eleonora Giorgi significava anche vivere immerso nell’arte e nella cultura. Andrea ha ricordato le occasioni in cui ha incontrato grandi personalità grazie alla madre. “Pino Daniele mi lasciava giocare con la sua chitarra, anche se è Andrea De Carlo che mi ha insegnato a suonarla, quando lui e mamma stavano insieme”. E poi c’è il ricordo divertente di Michele Placido: “Una volta a Sabaudia venne Placido e quando me lo trovai di fronte gridai che era arrivato il Commissario Cattani: erano i tempi della Piovra”.

Le parole di Andrea Rizzoli rivelano un rapporto profondo e pieno di amore con sua madre, fatto di piccoli gesti, ricordi indimenticabili e legami indissolubili. La malattia di Eleonora Giorgi ha portato la famiglia a concentrarsi su ciò che conta davvero: trascorrere insieme ogni momento, rendendolo speciale. Mentre il tempo scorre, il loro affetto reciproco resta il vero protagonista di questa difficile battaglia.

