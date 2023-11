Fiorello, pace fatta in diretta tv. Una messa in onda imperdibile quella su Viva Rai2! che ha visto come ospite proprio il cantante di Brividi. Una piacevole chiacchierata in pieno stile da showman con Mahmood che ha riso e scherzato con il conduttoore in merito a divertenti aneddoti personali e professionali. Poi a sorpresa è successo qualcosa che i fan non si aspettavano per nulla: una chiamata in diretta che avrebbe lasciato deporre le armi tra l’ospite d’onore e l’interlocutore in collegamento con il programma. E a permettere che tutto questo potesse accadere, Fiorello.

Mahmood fa pace con Cristiano Malgioglio in diretta tv. Cristiano, come ormai è noto a tutti, sa perfettamente cogliere l’essenza dei talenti e laddove muove alcune critiche, l’intenzione non è mai del tutto distruttiva. Con Mahomood Malgioglio non è certamente andato troppo per il sottile. Cristiano non molto tempo fa aveva mosso verso il cantante alcune critiche in merito al sospetto di aver copiato il titolo di una canzone storica, ovvero “Cocktail d’amore”.

Mahmood fa pace con Cristiano Malgioglio in diretta tv: “Ora va meglio…”

“Sono arrabbiato. Sono venuto a Istanbul a trovare il mio fidanzato e mi hanno avvertito che oggi Mahmood ha annunciato un nuovo brano che si intitola Cocktail d’amore”, è stato il duro sfogo di Cristiano Malgioglio. “Quello è un titolo iconico legato al brano di grande successo che scrissi io e che fu portata al successo dalla povera Stefania Rotolo. Sono fuori di me. Quello non è un titolo banale. È un titolo molto originale per una canzone talmente importante. Come se io scrivessi una canzone e la intitolassi Nel blu dipinto di blu. Non si può fare, mi fa infuriare”.

E ancora: “Se avesse fatto una cover, sarebbe stata una bella cosa. Ma questo proprio no. Se lui non ha idee, che cambi immediatamente lavoro. Perché questo lavoro si fa con le buone idee, non scopiazzando le idee altrui. Di fronte a queste cadute di stile, io divento una bestia“. Evidente dunque il dissenso di Malgioglio nei riguardi di Mahmood, poi la sorpresa in diretta a Viva Rai2! ha del tutto capovolto la situazione a vantaggio di un’amicizia tra i due.

E tutto questo grazie a Fiorello che durante la chiacchierata con il cantante ha deciso di interpellare Malgioglio. “Lui mi ha fatto arrabbiare, adesso mi sono calmato“, ha esordito Cristiano in diretta tv. “Io mi trovavo a Istanbul e stavo ascoltando la radio e a un certo punto presentano “Cocktail d’amore” di Mahmood. Io ho pensato “Non so come farà a cantarla”, invece, poi, hanno detto che aveva scritto una canzone intitolata così. Mi sono inca**ato, ha preso il titolo perché i titoli iconici devono rimanere tali. Ora va meglio”.

E di tutta risposta, anche Mahmood è finalmente intervenuto in prima persona: “Ma Malgi non ti devi arrabbiare perché io ho intitolato così il brano perché sono andato a un evento a Berlino chiamato così proprio per te. Quindi, ho voluto omaggiarti scegliendo questo titolo“. Pace fatta? Dalle parole di Cristiano si direbbe di si: “Comunque io e Mahmood siamo amici, non lo ascolto mai ma gli voglio bene”. Poi ha sottolineato: “Ci vedremo a Porta Venezia per salutarci”.