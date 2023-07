L’ultimo aggiornamento sulle condizioni di salute di Madonna. Il recente ricovero della famosa popstar ha fatto preoccupare tantissimo i suoi milioni di fan sparsi in tutto il mondo. D’altra parte le prime informazioni diffuse subito dopo il malore erano piuttosto preoccupanti. Lo scorso 29 giugno a seguito di una “grave infezione batterica” la cantante era stata ricoverata in ospedale. Poi era stata dimessa e la notizia data dalla ‘Cnn’ aveva citato una fonte vicina alla popstar spiegando che “si sente meglio”.

In ogni caso Madonna, che avrebbe dovuto iniziare il Tour di Celebration di sette mesi nelle prossime settimane in 45 città in tutto il mondo, ha dovuto rimandare l’evento. Secondo alcuni addetti ai lavori la cantante avrebbe cercato di spingersi “oltre il limite” durante le prove del suo Celebration Tour. L’obiettivo era quello di preparare uno spettacolo pari se non migliore di quelli di colleghe come Taylor Swift e Beyoncé. Ma qualcosa è andato storto ed ecco il malore.

Come sta Madonna adesso: le versioni contrastanti

TMZ, citando una fonte vicina alla famiglia, aveva fatto sapere che Madonna, una volta tornata a casa: “Ha vomitato in modo incontrollabile da quando è stata dimessa dall’ospedale e l’infezione sta ancora devastando il suo corpo“. Adesso un’altra fonte rende noto che la diva è ancora stanca e debole. Tuttavia c’è anche chi, come l’amica Rosie O’Donnell, che commentando le condizioni di salute di Madonna su Instagram ha affermato che si sta riprendendo.

Lo scorso sabato 24 giugno l’agente di Madonna aveva dichiarato che il ricovero in ospedale – diversi giorni in terapia intensiva – si era reso necessario a causa di un’infezione batterica. Tuttavia sottolineava nella nota: “Si prevede un pieno recupero“. Ora, però, l’ottimismo di pochi giorni fa sembra lasciare il campo a dubbi e preoccupazione.

Una fonte ha rivelato a TMZ che Madonna si sente ancora molto debole e stanca. Inoltre, a quanto pare, l’artista non avrebbe le forze per riprendere a cantare. A questo punto l’evento per festeggiare i suoi 40 anni di carriera, il cui avvio era previsto per il 14 luglio, rischia di slittare ancora. Secondo alcuni amici Madonna: “Vuole competere con cantanti più giovani, come Taylor Swift e Pink – hanno riferito al Sun – se continua così farà la fine di Michael Jackson”.

