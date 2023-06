Giovedì 29 giugno Madonna è stata dimessa dall’ospedale dove era stata ricoverata per una “grave infezione batterica“. La cantante è stata trasportata tramite un’ambulanza priva a casa a New York. La notizia era stata data dalla ‘Cnn’ che ha citato una fonte vicina alla popstar spiegando che “si stente meglio”. Madonna avrebbe dovuto iniziare il Tour di Celebration di sette mesi nelle prossime settimane in 45 città in tutto il mondo ma ha dovuto rimandarlo. Doveva essere il suo 12° tour.

In un post su Instagram mercoledì, Guy Oseary, manager di Madonna, aveva condiviso un post spiegando che la cantante di 64 anni aveva “sviluppato una grave infezione batterica” e che era stata ricoverata diversi giorni in terapia intensiva da sabato scorso. Come detto, la cantante avrebbe dovuto iniziare il suo dodicesimo tour, il Tour di Celebration. Sette mesi di concerti nelle prossime settimane in 45 città in tutto il mondo.

Il tour mondiale Celebration, la cui prima data era in programma il 15 luglio a Vancouver per un totale di 84 spettacoli, tra cui quelli del 23 e 25 novembre a Milano, è stato posticipato a data da destinarsi proprio a causa delle condizioni di salute di Madonna. Nonostante le dimissioni c’è molta preoccupazione per la cantante, che da quando è tornata a casa non avrebbe fatto altro che vomitare. La notizia è stata data da TMZ che cita una fonte vicina alla famiglia. “Ha vomitato in modo incontrollabile da quando è stata dimessa dall’ospedale e l’infezione sta ancora devastando il suo corpo”, ha rivelato la fonte al sito statunitense.

Solo ieri un’amica di famiglia di Madonna ha spiegato che i familiari erano ”preparati al peggio” a causa delle sue condizioni di salute. “Tutti credevano di poterla perdere”, ha detto l’amica di Madonna al Mail Online. Aggiungendo poi: “Negli ultimi due giorni, nessuno sapeva davvero in che modo sarebbe andata a finire, e la sua famiglia si stava preparando al peggio. “Ecco perché la notizia è stata tenuta segreto fin da sabato”.

Era stato il manager Guy Oseary a dare la notizia del ricovero dell’artista: “Sabato 24 giugno, Madonna ha sviluppato una grave infezione batterica che ha portato a una degenza di diversi giorni in terapia intensiva. La sua salute sta migliorando, tuttavia, è ancora sotto cure mediche. Si prevede una ripresa completa. In questo momento dovremo sospendere tutti gli impegni”.