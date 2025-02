Il Festival di Sanremo 2025 ha visto l’assenza di Chiara Ferragni, che ha scelto di non partecipare all’evento né di commentarlo pubblicamente. Questa decisione ha suscitato notevole attenzione, soprattutto considerando la partecipazione del suo ex marito, Fedez, in gara al festival. Durante le serate del festival, la Ferragni ha mantenuto un basso profilo, evitando di fare dichiarazioni o apparizioni pubbliche riguardanti l’evento.

>> “Lo aspettava dietro le quinte”. Fedez, a Sanremo 2025 lei c’era ma si è scoperto solo ora

Secondo alcune fonti, avrebbe addirittura lasciato l’Italia durante il periodo del Festival, come riportato da Donna Glamour: “Chiara Ferragni fugge dall’Italia: ‘Buon Sanremo a chi festeggia’”. Fedez ha partecipato attivamente al Festival di Sanremo 2025, esibendosi in diverse serate. In particolare, ha duettato con Marco Masini nella serata delle cover, interpretando “Bella stronza” che non è escluso sia stata riscritta e dedicata proprio alla sopracitata. Questa scelta ha suscitato curiosità riguardo alla reazione di Chiara Ferragni.





Chiara Ferragni, cosa ha fatto la sera della finale di Sanremo

Secondo quanto riportato da Fanpage, alla domanda su cosa pensasse dell’esibizione del marito, Chiara avrebbe risposto: “Non lo sento, sto meglio senza di lui”. Poi lo sappiamo, c’è questo rumor atroce secondo il quale Chiara avrebbe avuto una relazione nascosta con il musicista Achille Lauro, il quale era presente al festival. D’altro canto Fedez avrebbe ammesso in prima persone di avere avuto relazioni extraconiugali sin dagli esordi del loro matrimonio.

Insomma, niente di nuovo sul fronte occidentale se non fosse che finalmente si è capito se Chiara abbia visto o meno Sanremo. La risposta è categorica: no, almeno in diretta. Gabriele Parpiglia ha infatti fatto sapere che lei e Tronchetti Provera erano a cena fuori sabato sera: “Dopo i messaggi criptici di lei sui social. Dopo le dichiarazioni rilasciate in Spagna da Chiara Ferragni che hanno fatto imbestialire la signora Pirelli e anche Giovanni Tronchetti Provera”.

Foto scattate sabato sera , durante la

Finale del #festival di #sanremo . Cena di gruppo e prove di pace #chiaraferragni Dunque non ha visto esibizione #fedez pic.twitter.com/oQp8jrgG8s — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) February 17, 2025

Poi ancora: “Sabato sera a Casa Fiori Chiari a Milano, riappaiono insieme Chiara e Tronchetti Provera. Prove di pace? Al tavolo con loro anche un gruppo di amici. La foto dunque è di sabato sera quando c’era la finale del Festival di Sanremo. Quindi la Ferragni non ha visto il Festival né le esibizioni di Fedez. Foto scattate sabato sera, durante la Finale del Festival di Sanremo. Cena di gruppo e prove di pace Chiara Ferragni. Dunque non ha visto la performance del suo ex marito“.

Leggi anche: “Avete visto che ha fatto?”. Fedez a Sanremo 2025: la reazione di Chiara Ferragni