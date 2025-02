Diego Daddi ed Elga Enardu formano una delle coppie più longeve della storia di Uomini e Donne. Sono diventati noti nell’edizione 2007/2008 del dating show di Maria De Filippi: lei aveva scelto Marcelo Fuentes, che le rifilò un no, e lui era corteggiatore di Claudia Piumetto. Dopo l’esperienza a UeD hanno iniziato a frequentarsi e nell’ottobre 2017 sono diventati marito e moglie.

A ottobre 2023, però, c’è stata una battuta d’arresto. Come un fulmine a ciel sereno, l’ex corteggiatore aveva dato la notizia della rottura, confermata poi anche dalla sorella di Serena Enardu. Sui social Elga aveva mostrato un’immagine delle sue valigie all’ingresso di una casa e la frase che ha confermato la crisi: “Riparto da qui con le ossa rotte e il cuore a pezzi”.

Diego Daddi, la svolta. E Elga?

Poche settimane dopo, però, la coppia aveva annunciato il ritorno di fiamma. I due erano riusciti a ritrovarsi dopo un periodo difficile e condiviso la notizia con i fan ma non tutti hanno creduto a questa versione. Per alcuni utenti non si sono mai mollati, avevano solo inscenato la crisi per avere il cosiddetto “hype”.

Ora Diego ed Elga tornano a far parlare di loro. O meglio, lui: “Entra nel mio mondo… se ne hai il coraggio!”, ha scritto l’ex corteggiatore di Uomini e Donne tra le ultime Storie Instagram per annunciare – e inaugurare – il suo nuovo profilo nella nota piattaforma per adulti.

Non è il primo degli ex protagonisti di UeD a sbarcare sul sito. Ad “aprire” la strada ai suoi colleghi era stato Lucas Peracchi, l’ex tronista ed ex fidanzato di Mercedesz Henger. Poi è stato seguito da Matteo Fioravanti e Joele Milan e ora anche da Diego Daddi. Inevitabile ora chiedersi come Elga abbia preso questa sua svolta.