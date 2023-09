Temptation Island 2023, brutta notizia per uno dei protagonisti. È arrivata via social e dal diretto interessato, ossia Manuel Maura, l’ormai ex fidanzato di Francesca Sorrentino. Tutti aspettano di rivederli nello studio di UeD, dove nella puntata di esordio della nuova stagione c’erano Perla Vatiero e Mirko Rossetti. Molti altri, per la verità, sperano in un ritorno di fiamma visto che, anche se al villaggio di Filippo Bisciglia non si erano lasciati bene, sono stati beccati più volte nello stesso posto. O meglio, in prossimità degli stessi locali.

Anche perché non è la prima volta che Francesca e Manuel vengono avvistati negli stessi posti dopo la fine di Temptation Island. Per questo motivo, all’ennesima ‘prova’, qualcuno ha iniziato a pensare che potrebbero non essere solo coincidenze. “Posso anche capire la stessa spiaggia, ma ogni volta sono negli stessi posti. Ieri stesso locale. Per me, anche no”, ha commentato Rosica su Instagram.Nelle foto messe a confronto, prese dalle Stories di entrambi, si capisce che si trovavano a pochi passi l’uno dall’altro.

Temptation Island, lutto in famiglia per Manuel Maura

Francesca e Manuel, poco prima che l’esperto di gossip mostrasse gli screenshot, avevano provato a giustificare i loro continui avvistamenti dopo la rottura. Lei in particolar modo aveva spiegato di vivere poco distante dall’ex fidanzato dunque era ed è normale frequentare gli stessi posti. E chissà se si farà fatta sentire dopo aver saputo del lutto in famiglia di lui.

La notizia è arrivata nelle ultime ore su Instagram: tra le Storie l’ex protagonista di Temptation Island ha pubblicato un video in cui appare accanto alla sua nonna, che è venuta a mancare. “Voglio ricordarti così sempre col tuo sorriso contagioso, grazie per questi anni…Buon viaggio nonnì”, la scritta.

Non è dato da sapere se sia la nonna materna o paterna ad averlo lasciato. Ma il messaggio lasciato da Manuel dopo la notizia della morte della nonna ha subito toccato i suoi fan. L’ex fidanzato di Francesca hanno subito espresso le loro condoglianze e il loro affetto.