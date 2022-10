Lutto per Ambra Lombardo, è morta una sua carissima amica. È la showgirl a raccontare in prima persona quello che è successo. L’ex concorrente del programma di punta di Canal 5, ha condiviso alcune stories su Instagram ed è qui che ha spiegato che nelle scorse ore ha perso una sua cara amica di nome Sandra. Da quello che racconta Ambra Lombardo si tratterebbe di un terribile caso di suicidio. L’ex prof di TikiTaka, dopo aver dato la notizia, si è lasciata andare in una lunga riflessione sull’influenza che hanno i social sulla vita quotidiana di molti individui.

Ambra ha affermato che ognuno di noi ha in mano le redini della propria esistenza e della propria felicità/infelicità. Tuttavia, ha scritto che senza dubbio l’avvento massiccio delle piattaforme web sta fomentando in maniera vertiginosa un modello di vita teso a creare ansie e disturbi da non sottovalutare. Non ha parlato specificatamente dell’amica morta, ma sembra chiaro che si sia rivolta proprio a lei, scrivendo quelle parole.

Lutto per Ambra Lombardo, è morta una sua carissima amica

Insomma, anche se non si ha conferma, sembra che Sandra si sia uccisa per motivi molto profondi, legati all’autostima o forse alla depressione. “Il nostro cuore è spezzato”, ha scritto sui social la Lombardo, dicendosi sconcertata del gesto estremo compiuto dalla donna. Secondo Ambra, oggi ci sono troppe persone che tendono a lasciarsi sopraffare da quel che vedono sul web.

Cercando un “ristoro illusorio in quella vita virtuale dove tutto ha il sapore della fiaba, del mito, dell’idealizzazione della perfezione”. È in questi casi che il “volto oscuro della rete” ha il potere di farsi largo nelle fragilità di alcune persone, facendole credere di essere inadeguate e spingendole a inseguire una vita all’ultima moda, fatta di griffe, sponsor e tutti il resto.

Ambra conclude: “Per chi, da questa baraonda infernale, è stato spezzato. Per chi si è sentito fuori luogo e fuori tempo. Per chi si è sentito senza ruolo, senza scopo, senza motivo in questo teatro dell’assurdo. Ci sono mille ragioni per mollare. Ma ne basta solo una, una ragione per rimanere. Trova pace amica mia”.

