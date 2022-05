Lulù Selassié continua a essere al centro del gossip per la rottura con Manuel Bortuzzo. Intervista, frecciatine, sfoghi social e opinioni di ex concorrenti del GF Vip 6: praticamente da giorni questo addio domina siti e giornali.

Ma ora c’è un altro gossip che riguarda la principessa e riguarda uno dei protagonisti di Amici 21: LDA, il figlio di Gigi D’Alessio che ha preso parte al talent di Maria De Filippi ed è stato eliminato un paio di settimane fa al Serale. Gossip che questa volta è stato letteralmente creato dai fan di Lulù Selassié.

È uscito il nuovo singolo di LDA, “Bandana”, e alcuni fan hanno avanzato la proposta di inserire Lulù Selassié all’interno del video musicale. Ricordate? Tra i suoi sogni c’è proprio la musica: “Vorrei continuare nel mondo dello spettacolo e poi, ovviamente, tra un po’… nel futuro… sì, esce il mio brano! Quando uscirà il mio disco? Non posso dire nulla”, aveva detto.

Da qui la richiesta di un fan: “LDA era in uno spazio e ho incominciato a spammare ‘vogliamo Lulù nel video di Bandana’ e lui lo ha letto ad alta voce! Gli avevo scritto ‘siamo 2000 fatine e vogliamo tutti Lulù Selassié nel video di Bandana’. Lui lo ha letto e si è messo a ridere, ma noi eravamo seri!”.

Caro Lda,

io confido in te,

nel video di bandana,

la nostra Queen solo per te.

Non puoi proprio rinunciar

se la diretta Instagram vuoi far

noi fatine ti amiamo

e fino alla fine ci crediamo!🧚🏼‍♀️✨💜 @LDAilvero #fairylu #luluxbandana #nevergiveup pic.twitter.com/ApQNrGhqwK