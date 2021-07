L’ex protagonista di UeD ricoverato in ospedale: “Peggio di quello che pensavo”

“Meglio di quello che poteva essere… Peggio di quello che pensavo. Grazie per tutti i messaggi, sto bene! Torno presto”. Con questa breve didascalia l’ex protagonista di Uomini e Donne e oggi deejay e influencer scrive sotto alla foto che lo ritrae su un letto d’ospedale.

L’ex tronista ed ex corteggiatore (ha partecipato il dating show di Canale 5 in ben due stagioni) ricoverato in ospedale. Poco tempo prima aveva spiegato tra le Instagram Stories di essere rimasto vittima di quello che sembrava uno strappo del muscolo lombare, che avrebbe riportato in palestra. Poi questo nuovo post. Luigi Mastroianni non è entrato nei dettagli sulla diagnosi, ma la situazione si è evidentemente rivelata più grave del previsto, visto che non è bastata una semplice terapia di anti infiammatori.

Luigi Mastroianni di UeD ricoverato in ospedale

Come detto Luigi Mastroianni non ha dato molte spiegazioni in merito al ricovero ma nella didascalia dal post ha comunque sottolineato che le cose sarebbero anche potute andare peggio. E anche che tornerà presto. Nonostante non sia più in tv da tempo, il siciliano continua a essere molto amato e seguito dal pubblico. Difficile del resto dimenticare la vicenda controversa in cui si è trovato coinvolto a UeD.





Luigi Mastroianni era infatti stato scelto dall’allora tronista Sara Affi Felle ma dopo pochi giorni si scoprì che lei era ancora legata al fidanzato Nicola Panico e aveva partecipato a UeD solo per visibilità. Quindi l’opportunità di salire lui stesso sul trono e l’uscita dal programma con la corteggiatrice Irene Capuano ma la loro storia finì otto mesi dopo.

Ma poi Luigi Mastroianni, che poco fa ha anche pubblicato il suo primo libro in cui racconta la storia di un fratello speciale, ha ritrovato l’amore. Oggi è impegnato con Anna Scuderi, ragazza estranea al mondo dello spettacolo. “Con Anna ci siamo conosciuti l’anno scorso, poi con il lockdown ci eravamo un po’ persi ma finito il lockdown ci siamo ritrovati e ora siamo innamorati”, le sue parole a Verissimo.