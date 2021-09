La prima foto di famiglia al completo. A immortalare la loro passeggiata e diffondere la foto del piccolo Emanuele Silvio in braccia a papà, il settimanale Chi. Alle prese con il passeggino, mamma e papà passeggiano felici e gli scatti sono tenerissimi.

Stiamo parlando proprio di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli, diventati genitori di Emanuele Silvio lo scorso 28 luglio. Una stagione estiva in versione papà per l’erede del Cavaliere, che insieme alla moglie ha trascorso le vacanze in in Sardegna.

Per il presidente della holding Italiana Quattordicesima che gestisce insieme alle sorelle Barbara ed Eleonora è dunque tempo di avere anche a che fare con passeggini e pannolini. Il bebè è stato chiamato Emanuele Silvio, in onore proprio dell’ex Premier.





A distanza di un mese dall’ultima foto che metteva in bella mostra il pancione di Federica, ecco dunque arrivare conferma di un’unione felice. Passi importanti in successione sempre e solo con l’idea di costruire insieme una vita ricca d’amore.

Ben 9 anni di fidanzamento, poi le nozze a ottobre e adesso nella vita di coppia anche la gioia di crescere insieme e con amore il bebè. La famiglia Berlusconi, dunque, non solo diventa sempre più numerosa, ma tra i membri del nucleo familiare, anche molto affiatata e unita. E le foto parlano da sole.