“Sono arrivati insieme”. Ma è calato subito il gelo: Luca Onestini e Ivana, è successo sotto gli occhi di tutti i vip presenti

GF Vip 7, gli ex concorrenti fanno festa e tutti puntano gli occhi sulle nuove possibili coppie. In particolare dopo l’ultimo party si è parlato di Luca Onestini, l’ex compagna Ivana Mrazova e la vincitrice Nikita Pelizon. Ma cosa è successo per scatenare il gossip? Andiamo con ordine. Come tutti sanno il bel modello è stato uno dei protagonisti del reality condotto da Alfonso Signorini. Nella Casa, oltre a fare la conoscenza dell’influencer triestina, l’ex tronista di Ued ha ritrovato l’ex Ivana.

Tra Nikita e Luca sembrava potesse esplodere la passione, ma dopo qualche ammiccamento e poco più la relazione non è decollata. Per il gran dispiacere della 23enne che non ha mai nascosto di aver preso una bella cotta per Onestini. A dire il vero tra i due non è che sia finita molto bene, anzi c’è stata una rottura con scambio reciproco di accuse. In questo ‘quasi-triangolo’ entra ovviamente Ivana Mrazova: la modella ha parlato con Luca nella Casa e ci sono stati chiarimenti e confessioni di un sentimento reciproco forte.

Luca Onestini, Ivana e Nikita alla festa: cosa è successo

L’occasione per rivedere insieme i vipponi del Grande Fratello Vip 7 è stata la festa di compleanno dell’imprenditore Andrea Graffagnini. Il party si è svolto a Milano e ha visto la partecipazione di tanti volti noti del mondo dello spettacolo compresi ovviamente i concorrenti del reality. Tra questi ultimi erano presenti, in particolare, Giaele De Donà, Nicole Murgia, Luca Onestini, arrivato a quanto pare proprio in compagnia di Ivana Mrazova. Poi c’era anche lei, Nikita Pelizon.

Non è sfuggito ai presenti un dettaglio: Nikita era seduta ad un tavolo diverso da quello di Luca Onestini e Ivana Mrazova. La vincitrice del GF Vip 7 si trovava insieme con l’influencer Rama Lila Giustini, la showgirl Giulia Calcaterra e l’ex velina di Striscia La Notizia Shayla Gatta. Secondo quanto riportato da Blogtivvu all’evento sarebbe stato presente anche Valerio Tremiterra, ex compagno di Nikita. La loro storia sarebbe finita a novembre scorso.

A quanto risulta dalle indiscrezioni trapelate Nikita Pelizon non avrebbe avuto alcun contatto con gli Spartani, Luca Onestini compreso. Intanto quest’ultimo sembra aver ritrovato il vecchio feeling con l’ex Ivana Mrazova: i due sono i protagonisti di un video mentre ballano felici e contenti davanti al Duomo di Milano. L’ex UeD fa sapere: “Non è stato facile ma alla fine l’ho convinta”. Chissà se dopo il ballo ci sarà qualcos’altro. Sono in tanti a sperarlo e, in fondo, mai dire mai…

