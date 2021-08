Luca Onestini si è lasciato definitivamente con Ivana Mrazova dopo aver trascorso tanto tempo insieme. Messa alle spalle la relazione sentimentale con la modella ceca, ha voluto concedersi solo momenti di estremo relax e si è incontrato con alcuni amici per festeggiare questo bellissimo periodo dell’estate. Assieme all’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ anche l’amico Raffaello Tonon, il cui legame è nato proprio grazie all’esperienza nella Casa più spiata d’Italia e che continua ad esserci.

Luca Onestini ha parlato così della separazione da Ivana: “È stata una storia d’amore stupenda, mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso. Però a volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono. Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi. La stima rimane, il bene anche. Vi voglio bene”. Ma ora ecco che è uscita fuori una voce bomba, con lui che avrebbe conosciuto un’altra.

A quanto sembra, il bellissimo Luca Onestini non avrebbe perso molto tempo e avrebbe incontrato una ragazza meravigliosa, ex fidanzata tra l’altro di un personaggio famoso. Avrebbero cenato insieme allo stesso tavolo e in tanti avrebbero notato un certo feeling, nato quasi subito. Ma l’esperto di gossip Alessandro Rosica è andato anche oltre, annunciando: “Hanno poi dormito insieme”. Quindi, sarebbero già andati oltre la semplice conoscenza. E chissà se sarà nata già una storia d’amore.





La persona che avrebbe già conquistato Luca Onestini sarebbe la giovane Marialaura De Vitis, ex fidanzata di Paolo Brosio. Non ci sono ancora conferme da parte dei due protagonisti, ma lui e la 22enne potrebbero non potersi nascondere ancora a lungo, visto che sono uscite queste notizie bomba che fanno pensare a tutto fuorché ad un’amicizia. In molti già si chiedono se possa esserci amore o più semplicemente voglia di divertimento, sfociata in una incredibile notte di passione.

Ivana Mrazova ha invece commentato così la fine della relazione con Luca Onestini: “Come avete visto dal post di Luca, la nostra storia purtroppo è finita. Penso che non ci siamo aspettati e supportati, penso che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima. In più l’ultimo anno ci ha messo davanti a tante prove e non li abbiamo superate. Mi dispiace perché erano quasi 4 anni bellissimi insieme”.