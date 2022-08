Luca Argentero è una furia coi paparazzi. “Ti faccio un c… così”, questo avrebbe detto l’attore ad alcuni fotografi scandalistici in cerca di qualche scatto del famoso e amato attore. Non è la prima volta che Doc se la prende coi fotografi, ma stavolta è successo di fronte alla sua famiglia. Siamo a Forte dei Marmi, dove l’attore si è ritagliato qualche giorno di vacanza con la moglie Cristina Marino e la figlia Nina Speranza, che oggi ha due anni. Lo sappiamo fin troppo bene, l’attore è da sempre molto riservato e geloso della sua privacy.

Così, appena ha visto di nuovo i paparazzi di fronte alla figlia ha perso di nuovo la testa. Argentero si è arrabbiato quando si è accorto che i fotografi continuavano a scattare senza lasciare loro un po’ di privacy. A renderlo noto è il settimanale Vero, in cui si vede Luca Argentero che perde la pazienza con alcuni fotoreporter. Eccolo che, dopo averli indicati, Argentero fa un inequivocabile gesto con le braccia, chiedendo di smettere di fotografarli.

Luca Argentero: età, peso, altezza e la ‘nuova’ fidanzata Cristina Marino





Luca Argentero è una furia coi paparazzi: “Ti faccio un c… così”

C’è da dire che la persistenza dei paparazzi non piace particolarmente all’ex concorrente del Grande Fratello, che appare sempre irritato in queste situazioni e quindi il simbolo del “ecco cosa ti succede se non te la pianti”. Come ricordate e come dicevamo prima, non è la prima volta infatti che Luca Argentero bisticcia con i fotografi: in passato è stato addirittura coinvolto in una rissa.

C’è da ribadirlo, per il 44enne la sua vita privata deve restare tale e non gradisce certa insistenza da parte di persone estranee. Eppure chi fa questo mestiere sa bene che una volta famosi, la privacy è solo un lontano ricordo. Certo, c’è sempre chi si ostina a proteggerla ad ogni costo (anche delle botte), ma alla lunga i paparazzi ci insegnano che ad avere la meglio, saranno sempre loro.

C’è poi da dire che la coppia ha deciso di non mostrare mai sui social network la loro bambina, che è arrivata in piena pandemia e per questo porta il secondo nome Speranza. Ed è forse proprio questo che Argentero non riesce a sopportare.

“Irrispettosa, cattivo gusto”. Pubblica la foto delle nozze di Luca Argentero e l’ex Myriam Catania, massacro per la vip