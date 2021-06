“Si sono sposati”. Luca Argentero e Cristina Marino, matrimonio in gran segreto. I dettagli della cerimonia

Luca Argentero e Cristina Marino, la lieta notizia arriva solo oggi. Dal 2015 a oggi la coppia ha compiuto passi da gigante. Durante il periodo di pandemia, i due attori sono diventati genitori di Nina Speranza. La bimba è nata il 20 maggio in piena emergenza sanitaria e il suo nome è stato scelto probabilmente come un augurio, in un momento così complicato per tutti. Ma le novità non finiscono qui.

A lanciare l’indiscrezione sui progetti di coppia, il settimanale Gente, dove fino a pochi giorni si leggeva: “Con ogni probabilità sapremo che si sono sposati a cose fatte. La data più probabile per il sì e questa estate”. Un matrimonio pensato per essere intimo e privato: “È loro intenzione organizzare un matrimonio intimo, segreto, ‘una festa d’amore’ come lo definisce Cristina”.

L’attore di Doc-Nelle tue mani e l’influencer, inoltre, oltre al matrimonio sognano anche di allargare la famiglia. Lei, infatti, nei mesi scorsi aveva confessato di desiderare presto un altro figlio, dopo la loro piccola Nina Speranza che ha compiuto un anno nei giorni scorsi. Ma quella che sembrava essere un’indiscrezione, oggi diventa una certezza: la coppia si è sposata in gran segreto.





Senza fornire troppi dettagli e lontani dalla luce dei riflettori i due hanno proferito il fatidico ‘si’ come promesso, la cerimonia si è tenuta in gran segreto il 5 giugno 2021 presso la sala consiliare del comune di Città della Pieve in Umbria alla presenza del sindaco Fausto Risini. Detto fatto e con pochi intimi, Luca Argentero e Cristina Marino sono diventati marito e moglie.

Ma la segretezza continua a essere di casa. Infatti, poco dopo essersi scambiati la reciproca promessa di amore eterno, i due hanno ben pensato di salire sul sidecar per lanciarsi nei festeggiamenti in un luogo non specificato. La notizia è stata riportata da Perugia Today, che fa riferimento a un piccolo ricevimento all’aperto con un numero limitato di amici e parenti. Nessuna dichiarazione ufficiale dai due neo-sposini, quindi sempre meglio tenersi aggiornati.