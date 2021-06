Lontani dai flash e dal clamore mediatico Luca Argentero e Cristina Marino sono diventati marito e moglie. Dal 2015 a oggi la coppia ha compiuto passi da gigante; i due attori sono diventati genitori di Nina Speranza. La bimba è nata il 20 maggio in piena emergenza sanitaria e il suo nome è stato scelto probabilmente come un augurio, in un momento così complicato per tutti e in gran segreto si sono detti ’sì’.

L’indiscrezione era arrivata dal settimanale Gente, dove fino a pochi giorni si leggeva: “Con ogni probabilità sapremo che si sono sposati a cose fatte. La data più probabile per il sì e questa estate. È loro intenzione organizzare un matrimonio intimo, segreto, ‘una festa d’amore’ come lo definisce Cristina”, si leggeva. E così è stato, perché i due si sono sposati in gran segreto.

La cerimonia si è tenuta il 5 giugno 2021 nella sala consiliare del comune di Città della Pieve in Umbria alla presenza del sindaco Fausto Risini. Pochi invitati e Luca Argentero e Cristina Marino sono diventati marito e moglie. Perugia Today ha poi parlato di un piccolo ricevimento all’aperto con un numero limitato di amici e parenti.





Una festa intima, lontana dalle telecamere e dal gossip, come la coppia ha sempre fatto fin dal 2015, quando hanno ufficializzato la loro relazione. La conferma della coppia è arrivata con un post sui social, dove i due hanno pubblicato una foto del matrimonio scatenando una pioggia di commenti e auguri dai fan e dai vip.

“Ho immaginato molte volte questo giorno, sognavo una vera festa d’amore e, neanche nei sogni più belli, l’ho immaginata così. In un bosco, come nelle migliori favole, sotto gli occhi delle persone più intime, ci siamo promessi amore per sempre”, ha scritto Cristina Marino a corredo della foto che la immortala insieme al neosposo Luca Argentero, che ha commentato “Per sempre” e ha pubblicato la stessa foto scrivendo “Mr&Mrs Argentero”.