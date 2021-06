Giorni di calcio, giorni di Europei, giorni in cui in Italia si parla solo della Nazionale, impegnata nella competizione continentale. I tifosi sono piacevolmente sorpresi dal modo in cui giocano gli azzurri: sono un gruppo vero che si aiuta in ogni situazione e da gruppo stanno vincendo le partite. Nel girone di qualificazione tre vittorie, sette gol fatti, zero subiti. Un predominio totale del campo e del gioco. Piacciono questi ragazzi e piace il commissario tecnico Roberto Mancini.

Ha creato una squadra a sua immagine e somiglianza e l’ha plasmata grazie all’aiuto di uno staff tecnico che lo segue passo dopo passo. Insomma non si fa altro che parlare di Mancini e della Nazionale. Adesso ci sono gli ottavi di finale a Londra contro l’Austria e sale la tensione per la partita. Nel frattempo c’è chi ricorda i tempi passati, quando Roberto Mancini giocava nella Sampdoria insieme a Gianluca Vialli. È Lory Del Santo che racconta un aneddoto piccante.

La showgirl parla della sua notte di passione proprio con Roberto Mancini. Una sola notte. Ma davvero indimenticabile, a sentire come ne parla ora la showgirl ai Lunatici. Lory Del Santo si confessa senza filtri: “Ero capitata per caso a una cena”, ricorda ai Lunatici su Rai Radio 2. “Non mi ricordo neanche chi mi avesse invitato. Era finita tardi, non sapevo dove andare a dormire, quindi ero rimasta in questo posto. Alla cena c’erano anche Roberto Mancini e Gianluca Vialli. Avevo capito che tutti e due erano interessati a me, dovevo scegliere con chi dormire, poi la mattina sarei partita…”.





Lory Del Santo continua il suo racconto: “Quindi, avevo due possibilità: potevo scegliere tra Roberto Mancini e Gianluca Vialli. Sapevo che era solo per una volta. Ho scelto Mancini, anche se Vialli era bellissimo, ma mi sembrava più playboy. Mancini mi sembrava più dolce, forse ho scelto l’uomo della sicurezza. Si è dimostrato un uomo di una dolcezza incredibile. Ha un suo mondo interiore particolare”.

Insomma, una notte di passione quella di Lory Del Santo con Roberto Mancini. Una sola, ma indimenticabile. “D’altronde, nelle mie estati sono sempre successe tante cose”, continua nei ricordi la showgirl. “Magari incontri uno e diventa il tuo fidanzato, magari il padre dei tuoi figli. Tante storie finiscono nel nulla. A volte i flirt estivi sono determinati da mancanza di calcoli. Ti fai un flirt estivo con uno che ti piace a pelle, ma non indaghi se poi è davvero la persona giusta per te. Ci sono stati uomini che mi hanno offerto uno stipendio mensile per essere la loro fidanzata. Mi hanno detto se tu stai con me ogni mese ti do tot. Delle cifre enormi, che mi avrebbero sistemato per un po’ di tempo. Ma non ce l’ho fatta. E con me ci hanno provato anche molte donne…”.