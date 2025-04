Michelle Hunziker sembra determinata a mantenere un assoluto riserbo sulla sua vita sentimentale. Dopo aver probabilmente deciso di non esporsi più pubblicamente su relazioni o nuovi amori, evitando accuratamente foto e dichiarazioni affettuose sui social, la nota conduttrice si ritrova comunque al centro di voci insistenti.

Nonostante lei stessa continui a definirsi single, la rivista Diva e Donna ha recentemente pubblicato alcune foto che la mostrano in compagnia di due uomini differenti, alimentando così nuove indiscrezioni. I due presunti corteggiatori fotografati con Michelle Hunziker sono Stefano Rosso e Ugo Brachetti Peretti.

Michelle Hunziker paparazzata con due uomini: come stanno le cose

Con quest’ultimo, presidente del gruppo Api ed ex marito di Isabella Borromeo, Michelle è stata vista dapprima durante una cena a Milano, alla quale partecipavano anche il regista Gabriele Muccino e Angelica Russo. Tra i due è apparsa una evidente sintonia, ma in un contesto del tutto amichevole. Tuttavia, poco dopo, i paparazzi li hanno sorpresi nuovamente insieme, questa volta senza altri accompagnatori. L’atmosfera tra i due è stata descritta come “complice“, sebbene al momento non ci siano prove certe di una relazione in corso.

Anche Stefano Rosso, ex marito dell’attrice Francesca Chillemi, è stato fotografato in compagnia della Hunziker a Milano, mentre passeggiavano in serenità insieme alla figlia di lui, Rania. Le immagini sembrano suggerire una simile confidenza e familiarità, lasciando aperta la domanda sulla reale natura del rapporto.

Recentemente si era ipotizzata anche una particolare vicinanza con Alvise Rigo, ma è ormai chiaro che si trattava solamente di un’amicizia. Nel frattempo, Michelle Hunziker dedica gran parte della propria attenzione alla famiglia e alla carriera, continuando a essere una madre presente e una nonna molto affettuosa con il nipote Cesare (figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, ndr). Nonostante le delusioni sentimentali passate, Michelle ha ammesso apertamente di non aver abbandonato la speranza di incontrare finalmente “l’uomo dei suoi sogni“. Tuttavia, molti rimangono convinti che il legame più profondo e unico della sua vita resti quello vissuto con Eros Ramazzotti.

