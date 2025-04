Ilary Blasi è pronta a tornare su Canale 5 alla guida del nuovo reality game targato Mediaset, The Couple – Una vittoria per due. Alla vigilia del debutto, ha fatto tappa nel salotto di Verissimo, ospite dell’amica Silvia Toffanin per lanciare il programma. L’intervista si è mossa tra televisione, vita privata e affetti, con qualche stoccatina inaspettata da parte della padrone di casa. Silvia, infatti, non si è trattenuta dal lanciare una frecciata a Ilary, con la quale condivise i primi passi nel piccolo schermo ai tempi di Passaparola come Letterine.

Ilary si è detta subito entusiasta all’idea di tornare in onda: “Dico sempre che non mi ricordo mai come si fa, poi vado, sono molto felice di rimettermi in gioco, affrontare questa avventura. Essendo un reality game c’è anche il gioco, io amo giocare, sono rosicona io, la parola perdere non esiste nel mio vocabolario. Sono otto coppie, si devono conoscere, devono essere affiatati, uniti, credo sia questo il focus per arrivare fino alla fine per poi vincere questo montepremi mai visto prima, un milione di euro, loro vinceranno delle chiavi che apriranno la cassaforte con il milione”.

Ripercorrendo la sua carriera, Ilary ha sottolineato con orgoglio la leggerezza con cui ha sempre scelto di stare in tv: “Una parte di me che rimane Ilary bambina, spensierata, mi piace conservare quella parte leggera. Quella che sono nella vita lo porto in televisione, non riesco a scindere le due cose. Non mi sono pentita ancora di niente, ma c’è tempo”.

La conversazione si è poi spostata sul tema dell’amicizia. Toffanin, restando nel gioco di parole legato al titolo del programma, le ha chiesto come sia nei rapporti amicali. “Sono leale, ma poi come sono me lo dovresti dire te”, ha risposto Ilary. Pronta la replica: “Sei dolce, dopo vent’anni, scavando come si fa con la sabbia quando trovi l’acqua, sono riuscita ad avere un po’ di dolcezza”. Poi, tra il serio e il faceto, è arrivata la battuta tagliente: “Ma adesso non sono più la tua migliore amica, ora c’è Michelle Hunziker“, ha detto Silvia, introducendo un videomessaggio della collega. Ilary ha colto l’occasione per ricambiare con ironia: “Non avrei scelto né te, né lei per The Couple, siete due schiappe”.

Si è parlato anche dei legami nati sul lavoro. Ilary ha raccontato di provare sempre a creare un clima disteso con chi condivide il set: “Cerco di instaurare subito un rapporto di amicizia, quando c’è confidenza si lavora meglio, poi sono sintonie che possono scattare o no. Sono abbastanza morbida, è difficile non andare d’accordo con me. Tendenzialmente mi trovo bene con tutti. Non sono una litigiosa, ma se ti devo dire una cosa te la dico”.

Infine, un accenno alla sua vita sentimentale e alla relazione con Bastian Muller, con cui si dice serena e felice: “Posso essere una rompico***, però tendenzialmente no, mi impunto su delle cose, martello. Molto bilanciata, mi rende molto felice, sto bene, mi sento sicura”.