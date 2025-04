Incredibile, ma vero, la coppia vip si è già unita in matrimonio nonostante tutti sapessero di imminenti nozze tra qualche giorno. Ma in realtà la prima cerimonia c’è già stata in totale segreto, come confermato da lei in un’intervista rilasciata al programma Storie di donne al bivio, condotto da Monica Setta.

La coppia vip si unirà sicuramente in matrimonio il prossimo primo maggio nella capitale Roma, ma le nozze civili ci sono già state. Questa la dichiarazione in tv: “Ma io e lui ci siamo già sposati civilmente a gennaio a Cannes. Abbiamo detto sì con pochi intimi e l’1 maggio celebriamo il rito religioso con una cena per 250 persone a villa Miani”.

La coppia vip si è unita in matrimonio in gran segreto

La donna, che è una nota giornalista sportiva, ha poi raccontato del momento iniziale di difficoltà, visto che lui è un allenatore di calcio e potevano esserci contrasti col suo lavoro: “Mi corteggiava in modo elegante, ma prima di accettare un invito a cena a Parigi avvisai il mio direttore. Non volevo mescolare lavoro e sentimenti. Il nostro amore è cresciuto nel tempo e Sofia ci ha reso definitivamente una famiglia”.

I due sposi sono Francesca Brienza e Rudi Garcia. Si conobbero quando il tecnico guidava la squadra della Roma, dunque parliamo di oltre 10 anni fa, ovvero nel 2014. Poi nel 2023 è venuta alla luce la figlia Sofia. Le nozze religiose dell’1 maggio si svolgeranno all’interno della chiesa di San Luigi dei Francesi. Prevista la partecipazione di molti calciatori, ma non potrà esserci Francesco Totti.

Francesca Brienza ha 38 anni, mentre il francese Rudi Garcia ne ha 61. Attualmente lui è il commissario tecnico della nazionale del Belgio, ma nel corso degli anni ha allenato tanti club: oltre alla Roma ha guidato il Saint-Etienne, il Digione, il Le Mans, il Lille, l’Olympique Marsiglia, l’Olympique Lione, l’Al-Nassr e il Belgio.