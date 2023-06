Lorella Cuccarini stratosferica in bikini. La popolare ballerina e showgirl aveva recentemente fatto parlare di sé per il suo futuro professionale in bilico. Dopo l’ennesima stagione ad Amici come insegnante di canto in tanti si sono chiesti se avrebbe continuato l’esperienza con il talent show di Maria De Filippi. Ebbene la risposta sembra arrivata.

Il suo nome era spuntato fuori per sostituire Serena Bortone nel pomeriggio di Rai1. Dopo il polemico addio alla tv pubblica per i problemi di convivenza con Alberto Matano, dunque, i vertici di viale Mazzini avevano puntato forte su Lorella Cuccarini per un clamoroso ritorno in Rai. Ma lei ha declinato l’invito e scelto di rimanere ancora ad Amici. Intanto, però, è tempo di vacanza e Lorella ha deciso di stupire tutti mostrando a 57 anni un fisico mozzafiato.

In questi giorni Lorella Cuccarini si trova in vacanza con la sua famiglia nell’Oasi di Bidderosa, in Sardegna. Sposata col produttore musicale e televisivo Silvio Testi i due hanno avuto quattro figli, Sara di 29 anni, il 27enne Giovanni e i due gemelli Chiara e Giorgio di 23 anni.

Con una serie di fotografie pubblicate sul proprio profilo Instagram e realizzate dalla figlia Chiara Lorella Cuccarini ha voluto stupire tutti. A 57 anni mostra un fisico statuario e il sorriso di chi si sta godendo un periodo di meritato riposo in un luogo meraviglioso. È lei stessa a corredare le foto con la didascalia: “Un pezzetto di paradiso 💙”.

Tra i tantissimi commenti c’è anche quello di Arisa che ha condiviso con lei l’esperienza ad Amici: “Tu per me sei un esempio per quelle donne che non sanno scegliere la felicità perché non ci credono più. L’esempio che col coraggio, la costanza, la passione infinita, puoi sognare a qualsiasi età, migliorarti sempre, amarti, amare, e sorridere così, come sorridi tu. Come il Sole. Ti voglio tanto bene Lorella e ti stimo. Sei una donna forte. Complimenti 🦋”.

