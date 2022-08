“È molto dura”. Lorella Boccia, momenti difficili. Coinvolta la figlia: “Una vera frustrazione”

Probabilmente non siamo abituati a vederla così, visto che Lorella Boccia è sempre sorridente e solare, ma anche lei vive ovviamente momenti difficili ed è ciò che ha ammesso recentemente. Le difficoltà legate alla maternità non sono risolvibili in un attimo, basti pensare tra l’altro che la figlia Luce Althea è venuta alla luce solamente pochi mesi fa. E ora ha un problema che non ha permesso alla ballerina e conduttrice televisiva di poter affrontare la giornata in maniera rilassata.

Dunque, Lorella Boccia ha voluto parlare di sé attraverso un video pubblicato su TikTok, dove si è concentrata sulla maternità e quindi sulla figlia Luce Althea. E i mesi scorsi sono stati contraddistinti anche dall’assenza temporanea nella trasmissione Made in Sud, presentata assieme a Clementino, a causa del coronavirus. Ma ora c’è dell’altro e riguarda il suo essere mamma. Una difficoltà che tante donne avranno compreso, non a caso non saranno mancati messaggi di supporto nei suoi confronti.





Lorella Boccia, problemi con la maternità e con la figlia Luce Althea

Nonostante come sottolineato dal sito Today Lorella Boccia si sia concessa una bellissima vacanza in Kenya insieme al coniuge Niccolò Presta, c’è una problematica riferibile alla maternità e alla sua figlia Luce Althea. Problematica che si presenta spesso e volentieri nel corso della nottata, infatti durante il giorno non ci sono grandi difficoltà ma poi tutto cambia quando il sole tramonta. Le parole scritte su TikTok sono significative e fanno intuire i momenti di crisi, vissuti dalla presentatrice tv.

Lorella Boccia sta affrontando la comparsa dei dentini alla piccola Luce Althea e quindi molte notti sono insonni: “Certe notti sono più dure di altri. Forse i nuovi dentini le danno più fastidio del solito. Ormai passeggiamo da due ore e trenta, lancia il dudu a terra ogni 5 minuti e si aggrappa ai capelli come se fossero delle tende. Certe notti è veramente frustrante e snervante. Papà intanto è sveglio, ma bloccato a letto con la schiena. E allora un bel respiro e proviamo a tranquillizzarci con una bella ninna nanna”.

Infine, Lorella Boccia ha scritto a corredo del video in cui teneva in braccio la figlia: “Coccole e tante carezze. Forse ci siamo, quindi corro a letto. P.S.: piccolo sfogo da donna”. Ovviamente nulla di allarmante nella vita della ballerina e conduttrice, che come ogni mamma scopre ogni giorno le difficoltà che possono essere causate dall’avere una bambina di pochi mesi.

“Giorni tremendi”. Lorella Boccia, la notizia sulla sua salute preoccupa i fan