La notizia della fine della relazione tra Lorella Boccia e Niccolò Presta ha messo in ansia i fan della coppia. È stata la ballerina a comunicare su Instagram la fine dell’amore con il marito: i due sono genitori di Luce Althea, nata lo scorso ottobre. Una notizia che ha colto molti di sorpresa dal momento che la coppia appariva molto affiatata sui social e in queste settimane non c’erano stati indizi o rumor che indicassero una rottura. “Alcuni di voi hanno notato l’assenza di Nick sui miei social, ne avevo già parlato qualche settimana fa. Ci siamo allontanati, ci siamo lasciati. Non torna a casa da 20 giorni, non vede la bambina da 20 giorni. Credo non ci sia bisogno di aggiungere altro”.

Il messaggio postato dalla ballerina non lascia spazio a dubbi. Lorella Boccia ha voluto lasciar intendere di non condividere in alcun modo l’atteggiamento assunto da Presta. La notizia ha lasciato senza parole i fan anche perché la coppia sembrava al settimo cielo per la nascita della loro primogenita e, almeno fino a Capodanno, tutto sembrava andare al meglio tra loro: “Sarà un anno pieno di prime volte”, avevano scritto entrambi su Instagram”.

Lorella Boccia e Niccolò Presta si sono conosciuti nel 2016 dietro le quinte del programma Ciao Darwin e da quel momento sono si sono più lasciati. Dopo due anni, durante un viaggio in Kenya, è arrivata la romantica proposta di matrimonio, alla quale hanno fatto seguito i fiori d’arancio. La coppia si è sposata nel 2019 a Roma: alla cerimonia hanno partecipato tantissime star italiane. E pochi mesi fa è arrivata la piccola Luce Althea.





Insomma tutta una serie di fattori che mai avrebbero fatto pensare alla rottura. Tuttavia su Instagram Lorella Boccia ha fatto chiarezza spiegando come stanno realmente le cose. Si è trattato di uno scherzo: “Impossibile fregarvi – ha detto sorridendo – avete capito subito che era uno scherzo. È tutto a posto, Nick era fuori per lavoro, è stato a Sanremo tre settimane e stasera torna da noi: non vediamo l’ora!”. Lorella Boccia ha anche detto di aver ricevuto tanti messaggi pieni di affetto e di dolcezza da parte dei follower che si erano allarmati per la fine dell’amore con il marito.

Se da un lato alcuni dei fan più affezionati avevano immediatamente colto l’ironia delle storie della ballerina, altri invece avevano creduto alle sue parole, dato il tono severo e l’espressione serissima adottata nelle storie. E infatti non sono mancati su Instagram alcuni commenti negativi dopo la pubblicazione dei filmati, giudicando lo scherzo “di cattivo gusto”. “Perché fare uno scherzo così di cattivo gusto”, scrive un utente. “Ma che scherzo è? Quando tutti i giorni ci sono mamme che vengono abbandonate con i propri figli… mah…”, scrive un altro utente su Instagram a cui fa eco un altro ancora: “Bello scherzo complimenti. Pensa se succede davvero eh ! Che pena”