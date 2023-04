Starebbe succedendo qualcosa di molto serio in casa Albano Carrisi. Loredana Lecciso si sarebbe infuriata tantissimo con il suo compagno, alla luce di quanto fatto dal cantante nell’ultimo periodo. Una vicenda che rischia di rovinare il compleanno dell’artista, che il prossimo 20 maggio festeggerà 80 anni. Lui aveva anche ammesso di essere voglioso di avere con sé in quella giornata speciale anche l’ex Romina Power. E proprio a causa anche di quest’ultima si sarebbe scatenato il putiferio.

A proposito del compleanno, ci sarà una festa grandiosa all’Arena di Verona e spera che possa essere un giorno indimenticabile. Ma le premesse non sono spettacolari, infatti Albano Carrisi avrebbe subito un gesto poco carino da parte di Loredana Lecciso. A parlare è stata una persona molto vicina alla showgirl. E la donna avrebbe addirittura preso una drastica decisione, quella di abbandonare Cellino San Marco. Quindi, la tensione sarebbe ai massimi livelli e Al Bano dovrà fare di tutto per far rientrare il caso.

Albano Carrisi e Loredana Lecciso, la decisione drastica di lei

Il caos totale è scoppiato per colpa di una dichiarazione di Albano Carrisi su Romina Power, che ha fatto andare fuori di sé Loredana Lecciso. Il cantautore pugliese avrebbe detto che per 35 anni lei è stata fondamentale e quindi la considera una persona molto significativa nella sua vita. Ma i due sarebbero stati insieme 32 anni, quindi ci sarebbe un’incongruenza. E l’amica di Loredana ha raccontato al settimanale Nuovo: “Lei ci è rimasta male e ha chiesto ad Al Bano che cosa racconta sulla storia con Romina”.

E clamorosamente Loredana Lecciso avrebbe deciso di lasciare il paese della Puglia per un momento di riflessione, quindi si parlerebbe di una crisi: “Lory ha lasciato Cellino San Marco e si trova a Milano. Un po’ per stare con i suoi figli e un po’ per lasciare da solo Al Bano, che può riflettere sulle sue parole. Sembra seriamente che non ne possa più. Sono quasi sicura che non ci andrà”, ha concluso riferendosi alla presenza della showgirl alla festa di compleanno del compagno a Verona.

Non sappiamo se si tratta di una cosa passeggera o di qualcosa di realmente serio, che possa addirittura pregiudicare la relazione sentimentale tra Al Bano e Loredana Lecciso. La speranza dei fan del cantante è che tutto possa rientrare, affinché il suo compleanno possa andare nel migliore dei modi.