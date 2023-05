Brigitta Cazzato, famosa figlia vip, è convolata a nozze in queste ultime ore e lo ha annunciato sui suoi social network con un post che ha subito ricevuto numerosi commenti di auguri. La giovane 28enne ha pubblicato una meravigliosa foto in bianco e nero su Instagram, nella quale in primo piano si vede la torta del matrimonio e sullo sfondo ci sono lei e il neo marito immersi nella natura, con la descrizione: “Mr and Mrs”.

Brigitta si è laureata in moda a Milano e per tantissimi anni si è dedicata al volontariato in Africa. Attualmente la Cazzato produce capi fashion in collaborazione con alcuni artigiani locali in Africa e possiede un suo brand. Proprio in Kenya la giovane ha conosciuto l’uomo con il quale ha deciso di unirsi in matrimonio, ovvero Jan, manager metà iraniano e metà tedesco che sul luogo gestisce un hotel lussuoso.

Leggi anche: “Mamma e papà non dovevano farlo”. Jasmine Carrisi choc su Al Bano e Loredana Lecciso





Brigitta Cazzato: l’annuncio del matrimonio della nota figlia vip

Brigitta Cazzato è la primogenita della nota showgirl italiana Loredana Lecciso. Ricordiamo che la 50enne ha altri due figli, avuti successivamente con Al Bano, ovvero: Jasmine, 22enne, e Bido, 20enne. Brigitta è invece nata nel 1995 dalla donna e dall’imprenditore televisivo Fabio Cazzato. I due hanno avuto una breve relazione durata soli tre anni, dal 1993 al 1996. Loredana ha quindi partecipato al matrimonio della sua prima figlia, avvenuto in Kenya.

L’Africa è un luogo che la Cazzato conosce benissimo, sin da quando era piccola, in quanto spesso ci si recava in vacanza con suo padre Fabio. I nonni infatti possedevano una casa a Watamu. Per tutti questi motivi e soprattutto perché si sono conosciuti proprio lì, Brigitta e Jan hanno deciso di organizzare il matrimonio in Kenya, svolgendo il tutto all’aperto, sotto il caldo sole africano. La cerimonia civile tra i due si è invece tenuta a dicembre in Puglia, precisamente a Lecce.

Intanto Jasmine Carrisi negli ultimi giorni ha rilasciato alcune dichiarazioni sui suoi genitori: “Mi pesava vedere i titoli di giornale, le copertine o le notizie in tv a volte esagerate. Mi faceva strano che tutti sapessero o presumessero di sapere quello che succedeva in casa. È sempre stato così fin da quando ero piccola, poi ci fai l’abitudine. Se dovevano essere più riservati? Avrei preferito che non circolasse nulla. Mi ha sicuramente formato, mettiamola così, ma da figlia non è bello vedere certe cose”.