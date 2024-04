“Lo faccio tutto il giorno”. Greta Rossetti, la confessione choc dopo il Grande Fratello 2023. È la stessa ragazza che, ripreso possesso del suo telefono, è tornata ovviamente a fare stories su Instagram e non solo. La bellissima Greta, che in questi ultimi giorni è stata oscurata dalla presenza del fratello, che ha compiuto gesti a dir poco violenti nei confronti di Massimiliano Varrese dopo la finalissima del reality, ora sta cercando di tornare al centro dell’attenzione. E lo fa appunto parlando della sua quotidianità.

Tra lei e Sergio D’Ottavi sembra che le cose stiano andando avanti e senza troppi intoppi, almeno per il momento. Ed eccola Greta che con questo bel giubbotto bianco e coi capelli sciolti, si lascia andare ad un racconto della sua giornata il giorno di Pasquetta: “Ciao ragazzi, buona Pasquetta! Come state? Io mi sto prendendo qualche giorno per riprendermi. Non avete idea di quanto io dorma, tipo 20 ore su 24… Mi sento ancora un po’ stordita”.





“Comunque adesso, sto andando a fare una passeggiata al parco perché non avete idea di quanto mi sia mancato camminare un po’ in mezzo alla natura”. Ma non è finita perché nella storia dopo, la giovane ha postato una foto del suo pranzo composta da hamburger e patatine fritte. A questo punto ha detto: “Quanto mi sei mancato”. Momento intenso per lei che nelle ultime ore è stata anche ospite della puntata speciale di Verissimo dedicata al Grande Fratello.

La bellissima tentatrice ha voluto quindi parlare del rapporto appena nato con Sergio e ha fatto sapere a Silvia Toffanin: “Spero di conoscerlo sempre di più e spero anche che lui mi faccia ricredere nel genere maschile”. Riguardo il fratello Josh invece, le cose con Monia stanno facendo non poco discutere visto che dopo la dichiarazione della donna di essersi allontanata da lui, i due sono stati pizzicati insieme: “Ci hanno preso per il c…”, hanno quindi pontificato dai social.

Da qualche ora infatti è iniziata a circolare uno scatto in cui si vedono chiaramente insieme, al mare, impegnati in un’uscita tra amici. Strano, la ragazza aveva detto che si era ufficialmente allontanata dall’uomo “violento”. Tutta una scusa per placare le acque?

