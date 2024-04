Ad oltre una settimana dalla finale del Grande Fratello, alcuni concorrenti fanno parlare ancora di loro. E adesso la nuova segnalazione bomba è arrivata su Monia La Ferrera, che recentemente ha fatto capire di essersi lasciata col fidanzato, ovvero il fratello di Greta, dopo il caos totale con tanto di scontro fisico sfiorato tra Josh e Varrese, subito dopo l’ultima puntata.

Dopo il Grande Fratello e il putiferio tra Josh e Massimiliano, Monia aveva praticamente annunciato la rottura col fratello di Greta. Quest’ultimo aveva comunque ammesso le sue responsabilità: “Quando è entrato in macchina ho chiesto a lui cortesemente ‘puoi scendere dalla macchina e parlare con me da uomo a uomo?‘, lui mentre era dentro l’auto mi rideva in faccia e ha iniziato a dirmi ‘io non scendo‘. Io volevo solo parlare da uomo, poi la situazione mi è sfuggita di mano. La violenza non va usata”.

Grande Fratello, Monia e il fratello di Greta: la nuova clamorosa segnalazione

Il pubblico del Grande Fratello, quasi all’unanimità, aveva condannato il gesto di Josh Rossetti e condiviso quindi la decisione di Monia di allontanarsi da lui. Il fratello di Greta aveva quindi detto di aver superato il limite e la questione sembrava essere finita qui. Ma ora l’influencer Deianira Marzano ha ricevuto una foto, che cambierebbe decisamente tutto.

Una follower di Deianira ha beccato Monia e Josh nuovamente l’uno al fianco dell’altra, mentre stavano facendo una passeggiata vicino al mare. Quindi, potrebbero non aver detto tutta la verità ai telespettatori: “Ciao Deia, oggi Monia e Josh insieme“, è stata la segnalazione. Il commento della Marzano è stato lapidario: “Come vedete, lei per accontentare la gente ha detto altro“.

Potrebbero aver mentito solo per zittire le polemiche, ma la relazione potrebbe non essere mai finita. L’ultima attività social di Monia è arrivata a Pasqua, quando ha fatto gli auguri a tutti assieme alle sue figlie.