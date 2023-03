Licia Colò si è lasciata col marito. Matrimonio finito per l’autrice e conduttrice televisiva che nel corso degli anni ha saputo conquistare il pubblico grazie al suo stile e alla sua professionalità. Considerata da molti come l’Alberto Angela femminile Licia Colò ha gudiato programmi di divulgazione scientifica di grande successo come “Geo & Geo” e “Alle falde del Kilimangiaro”. La sua ultima avventura televisiva è stata invece “Eden – Un pianeta da salvare”, trasmesso da La7 e conclusosi lo scorso 20 febbraio.

Da sempre Licia Colò è impegnata in un’opera di sensibilizzazione del pubblico sulle tematiche ambientali. Qualche tempo fa scrisse sui social: “Sono stanca di tutta l’immondizia che produciamo e distrugge la bellezza del nostro pianeta. Si parla tanto di plastica nel mare. Benissimo, è importante che si prendano provvedimenti importanti, ma ugualmente importante è promuovere imballaggi essenziali di tutto. Bisogna andare all’origine del problema”.

L’annuncio di Licia Colò sulla fine del suo matrimonio

È stata la stessa Licia Colò ad annunciare la fine del suo matrimonio con Alessandro Antonino dalle pagine del settimanale Nuovo. I due si erano sposati nel 2004 dopo una breve frequentazione e nel 2005 hanno avuto una figlia, Laila, nome nato dalla fusione dei nomi Licia e Alessandro.

Anche Alessandro Antonino, artista napoletano di 11 anni più giovane di Licia, ha avuto esperienze televisive. L’uomo ha infatti curato la rubrica “I viaggi di Alessandro Antonino” su Tv2000 e ha collaborato con la moglie nella produzione di “Eden” su La7.

Licia Colò, 60 anni, ha fatto sapere: “Io e mio marito ci siamo lasciati“. Tempo fa, per descrivere il loro rapporto, la conduttrice aveva dichiarato ad Avvenire nel corso di un’intervista: “Ho 11 anni più di mio marito, ma per me lui è un giovane vecchio”. Un legame importante soprattutto nei momenti difficili: “Io pensavo di non farcela, lui mi ha sostenuto e dato la forza e il coraggio”. Prima di Alessandro Licia Colò aveva avuto dal 1987 al 1994 una storia col tennista Nicola Pietrangeli e poi, dal 1994 al 2003, era stata con il cameraman Mediaset Carlo Brotto.

