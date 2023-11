“Li abbiamo beccati, erano molto intimi”. Bomba su Alessandro Vicinanza: Ida Platano già dimenticata

Una vera e propria bomba gossip è stata sganciata su Alessandro Vicinanza, che è stato visto con un’altra ragazza. Chi lo ha incontrato non ha avuto molti dubbi in merito, infatti tutto è sembrato fuorché un rapporto amichevole. Lui ha recentemente rotto con Ida Platano, diventata la nuova tronista di Uomini e Donne, ma a quanto pare l’avrebbe già dimenticata del tutto, sebbene non ci siano ancora conferme da parte sua.

Ancora una volta a ricevere la segnalazione clamorosa è stata Deianira Marzano. Una persona l’ha contattata parlando di Alessandro Vicinanza, visto appunto con questa ragazza. L’ex cavaliere del programma di Maria De Filippi è temporaneamente rientrato in studio qualche giorno fa, infatti nelle anticipazioni della registrazione di UeD è emerso che tra lui e Ida c’è stato uno scontro, ma tutto lo vedremo quando la puntata sarà mandata in onda.

Leggi anche: “Questo però non l’ha detto…”. Ida Platano tronista a Uomini e Donne e Alessandro Vicinanza all’attacco





Alessandro Vicinanza visto con un’altra ragazza: Ida Platano dimenticata

Come riportato dal sito Tag 24, Alessandro Vicinanza ha anche fatto uno sfregio a Ida nello studio di Uomini e Donne. Avrebbe ballato con Roberta Di Padua, acerrima nemica dell’ex partner. Ma ora l’uomo sarebbe stato visto con una ragazza completamente diversa, quindi la situazione sarebbe cambiata repentinamente. Andiamo a vedere cosa è stato raccontato sul conto dell’ex cavaliere della trasmissione, in onda su Canale 5.

L’esperta di gossip e influencer Deianira Marzano ha riferito cosa le è stato detto su Alessandro Vicinanza: “Ieri a cena Alessandro Vicinanza con amico e due ragazze. Erano di fianco a noi e non ho potuto fare foto. Ma una di loro, seduta accanto a lui molto intima, si vedeva che era un’uscita di coppia“. Il nome di questa giovane non è stato svelato, quindi non sappiamo chi sia. Potrebbe pure essere un’amica, ma chi ha fatto la segnalazione è certa che ci sia del tenero tra i due.

L’influencer si è posta quindi una domanda: “Io mi domano, ma sei è così che ci va a fare in trasmissione?”. Vedremo se sarà lo stesso Vicinanza a dare una risposta e a chiarire se questa ragazza sia davvero una possibile sua nuova fidanzata.