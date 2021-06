Oramai è sempre siparietto in casa Ferragnez. A dare il ‘la’ ad ogni cosa è sempre lui, il divertentissimo Leone. Il primogenito è una webstar in piena regola e gli oltre 30milioni di follower di mamma e papà sono pazzi di lui. Anche ieri, il bimbo di tre anni “ne ha combinata una delle sue” facendo impazzire i fan. Cosa è successo: in un video, postato sulle stories di Instagram da Fedez, Leone abbraccia Chiara Ferragni e le dice: “Ti voglio tanto bene”.

Neanche a dirlo, i genitori si sciolgono di fronte alla tenera dichiarazione. La mamma gli ribadisce il suo amore, mentre il rapper chiede “geloso”: “E il papà?”. Ma è proprio in quel momento che il figlioletto li spiazza. A questo punto infatti Leone, un istante dopo la dichiarazione d’amore alla mamma, aggiunge: “Voglio andare a Gardaland (dov’è stato da poco con Chiara, la zia Francesca e il nonno Franco, ndr)”.

Leone: “Sei ruffiano!”

Dopo il primo attimo di incredulità, Chiara Ferragni ride divertita. Mentre papà Fedez lo “riprende” teneramente: “Sei un po’ ruffiano…”. Naturalmente però i follower sono tutti con lui: “Ruffiano o no, Leone è un mito!”. Per poco ma ha perso. Tra l’altro questo è per Chiara Ferragni un periodo strano, fatto di belle notizie, ma anche brutte.





Solo per fare un esempio, qualche giorno fa ha festeggiato e anche stappato lo champagne per essere riuscita a ottenere l’acquisto del 45% delle quote dell’azienda ‘Tbs Crew’ conquistando così il 100% delle azioni della stessa, che permette la gestione del sito e delle azioni di ‘The Blonde Salad’.

“Una notizia è appena uscita, ora sono il solo proprietario e ho il pieno controllo di Tbs Crew e The Blonde Salad, l’azienda che ho fondato nel 2009”, ha annunciato al colmo della felicità la mamma di Leone. Ma ora ha perso il suo primato su Instagram: da oggi l’italiano più seguito è Khaby Lame. Il giovane tiktoker è riuscito nell’impresa di superare super Chiara Ferragni: conta 24 milioni di follower su Instagram contro i 23,9 della moglie di Fedez.