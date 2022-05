Lei si chiama Leni Klum, ma per molti il suo nome potrebbe non dirvi moltissimo. Invece si tratta di una famosissima figlia vip, che ha incantato tutti nelle ultime ore con delle foto meravigliose apparse sul suo profilo Instagram ufficiale. Infatti, la ragazza ha raggiunto uno dei traguardi più importanti della vita, ovvero i 18 anni di età. Sono davvero strepitose le immagini postate sui social network, che la ritraggono in festa. Stiamo parlando della figlia di Flavio Briatore e di Heidi Klum

Ma della figlia di Flavio Briatore se n’era parlato anche recentemente. “Mamma e me”. Così Leni Klum ha commentato la doppia copertina di aprile di Harper’s Bazaar Germania. Insieme a mamma Heidi Klum, 48 anni, icona delle passerelle e giudice di “America’s Got Talent” la neo 18enne posa per la copertina della rivista statunitense di moda fondata nel 1867 da Fletcher Harper. La modella ha indossato un abito di Proenza Schouler, mentre per Leni è stati scelto un abito blu di Cecilie Bahnsen.





Leni Klum, la figlia di Flavio Briatore compie 18 anni

E la figlia di Flavio Briatore ha ricevuto anche i cuori proprio dall’imprenditore italiano. Mentre mamma Heidi ha voluto scriverle: “Buon compleanno Leni. Ti amo con tutto il cuore. Continua a far brillare la tua luce luminosa, sempre e per sempre”. Intorno alla neo maggiorenne dei bellissimi palloncini di colore rosa e una torta fantastica. La madre di Leni Klum ha postato per la precisione un video, che ha riguardato la figlia, e ha mostrato diverse immagini di lei da quando era solamente una neonata.

Per quanto riguarda la sua carriera professionale, nonostante abbia appena compiuto 18 anni, la figlia di Flavio Briatore, Leni Klum, è già molto famosa. Infatti, è una modella e non potrebbe essere altrimenti, vista la sua infinita bellezza. Due anni fa ha cominciato a lavorare nella moda. E l’imprenditore, come ha sottolineato ‘Ultime Notizie Flash’, ha recentemente parlato così della giovane: “Il problema nella nostra frequentazione sono le distanze, perché vive a Los Angeles. Il padre vero che la ha allevata è stato Seal e io con lui ho un buon rapporto”.

Flavio Briatore ha avuto una breve relazione sentimentale con la modella Heidi Klum e dalla loro unione amorosa è venuta alla luce Leni nel maggio del 2004. Lui non l’ha riconosciuta e non ha mai voluto fare il test del Dna, ma oggi hanno un buon rapporto nonostante vivano distanti. Poi nel 2010 ha avuto il secondo figlio, Nathan Falcol, concepito con Elisabetta Gregoraci.

