“Mamma e me”. Così Leni Klum ha commentato la doppia copertina di aprile di Harper’s Bazaar Germania. Insieme a mamma Heidi Klum, 48 anni, icona delle passerelle e giudice di “America’s Got Talent” la 17enne posa per la copertina della rivista statunitense di moda fondata nel 1867 da Fletcher Harper.

La modella ha indossato un abito di Proenza Schouler, mentre per Leni è stati scelto un abito blu di Cecilie Bahnsen che si intonava ai suoi occhi. “Du hast die wunderschönen blauen Augen von meiner Mutter”, Heidi ha sottotitolato il post in tedesco, ovvero: “Ha i bellissimi occhi azzurri di mia madre”. Questa non è la prima volta che mamma e figlia posano insieme per una copertina, la coppia è stata protagonista di Vogue Germania alla fine del 2020, segnando l’esordio di Leni nel mondo della moda.

Leni Klum ha aperto la settimana della moda di Berlino un mese dopo e ha debuttato in passerella alla sfilata Dolce & Gabbana Alta Moda lo scorso agosto. Ha anche ottenuto la sua copertina di Glamour Germany lo scorso aprile, 20 anni dopo che mamma Heidi aveva fatto lo stesso.





“Sono così eccitata per la mia prima copertina! Mi sono divertita così tanto sul set, non potevo sognare inizio migliore”, aveva commentato la figlia della modella sul suo profilo social. “Non potrei essere più orgogliosa di te – aveva ribattuto la top model fiera della sua primogenita. È così divertente essere il tuo ‘più uno’ sul set”.

Nata nel 2004 dalla relazione lampo tra Heidi Klim e l’imprenditore italiano Flavio Briatore, Leni è cresciuta con la madre e l’ex marito, il musicista Seal. Oggi Helene Boshoven Klum, conosciuta come Leni, oggi è una bellissima ragazza di 17 anni contesa da diverse maison del lusso e un futuro raggiante.