Un grave lutto per Le Donatella, il duo composto da Silvia e Giulia Provvedi che si è formato anni fa a X Factor. Le due sorelle gemelle, che hanno poi partecipato anche all’Isola dei Famosi e al GF Vip di Alfonso Signorini, hanno dato la triste notizia sul profilo Instagram che condividono.

Un profilo sempre allegro, colorato, pieno di foto della piccola Nicole (la figlia di Silvia, ndr), di selfie al naturale e video ironici. Ma l’ultimo post è questo: sfondo nero e un cuore rosso. Nella didascalia, riportata anche tra le Storie, l’ultimo saluto al loro papà.





Le Donatella, lutto grave per Silvia e Giulia Provvedi

È morto il papà di Silvia e Giulia Provvedi, che la mattina del 14 settembre 2022 hanno dato questa triste notizia ai fan a mezzo Instagram. “Sei stato il nostro esempio e ti promettiamo che saremo forti come ci hai insegnato tu. Ti ameremo per sempre”, hanno scritto Le Donatella che ora stanno affrontando il lutto insieme al fratello maggiore Matteo.

Sotto al post, già una marea di messaggi di affetto e condoglianze per le due sorelle, anche da parte di tanti volti noti. Come il commento di Teresa Langella, ex tronista di UeD che ha ricordato loro come il padre è il primo amore di ogni figlia. Laura Chiatti ha invitato Le Donatella ad avere tanta forza mentre da Laura Pausini un abbraccio grande.

Poi, ancora, sostegno da parte di Chiara Rabbi, Carlotta Ferlito, Alvin e Martina Hamdy, che ha condiviso con loro l’avventura del GF Vip 3. E c’è anche l’ultimo saluto di Pierluigi Gollini: l’ex fidanzato calciatore di Giulia Provvedi ha lasciato due cuori spezzati sotto al post. Le cause della morte del papà de Le Donatella, al momento, non sono state svelate.

