Lavinia Mauro e Alessio Corvino possono essere definiti “i sopravvissuti” della scorsa stagione del trono classico di Uomini e Donne. Tronista e corteggiatore sono gli unici rimasti insieme dopo la scelta con il bacio e i petali rossi d’ordinanza al centro dello studio di Maria De Filippi. Sette mesi fa sono usciti insieme dal programma e sì, a differenza dei loro colleghi, sono ancora una coppia. Coppia affiatata: sui social si mostrano sempre molto uniti e complici.

Hanno anche testato il loro amore con la prima vacanza di coppia l’estate scorsa. Sono volati a Ibiza e hanno documentato passo passo il loro viaggio. Dalla partenza, all’ansia del decollo di lei, alle cene tra amici. Il loro arrivo nella Isla ha fatto seguito al breve soggiorno dell’altro ex tronista Federico Nicotera, che era appena tornato single dopo la fine della sua (breve) storia con Carola Viola Carpanelli.

Lavinia e Alessio di UeD, c’è una new entry in famiglia

E proprio nei giorni scorsi Lavinia Mauro e Alessio Corvino hanno rivisto l’amico Federico. Ma non da solo. Era con Veronica Rimondi, altra ex tronista di Uomini e Donne della scorsa stagione. Ed è bastato uno scatto a quattro per far volare il gossip di una frequentazione tra i due ex occupanti della poltrona rossa.

Ma tornando alla coppia dei “sopravvissuti”, c’è stato un dolce annuncio a mezzo social nelle scorse ore. Quello di un nuovo arrivo in famiglia. La new entry si chiama Mia ed è un barboncino del quale l’ex tronista si dichiara già innamorata persa.

A Mia i due, che fanno la vita da pendolari tra Roma e Caserta, hanno dedicato delle Storie e anche un post: “Benvenuta Amore mio, mami è totalmente pazza di te.. Era da tempo che sentivo il bisogno di avere una cucciolina e poche settimane fa, così d improvviso, assolutamente casualmente arrivi tu, che mi guardi e mi fai sciogliere in un secondo. 2 mesi e mezzo di pura dolcezza , Benvenuta Mia, scricciola meravigliosa”.