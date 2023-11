Finalmente ce l’ha fatta, dopo tanto studio e soprattutto un grande sacrificio. La vip della tv ha ottenuto la laurea e subito dopo ha iniziato i suoi festeggiamenti con la famiglia e gli amici. Le immagini sono state pubblicate dalla stessa diretta interessata, la quale ha voluto comunicare ai suoi fan il raggiungimento di questo ambizioso traguardo. Si è laureata all’università di Milano, nella facoltà di Psicologia, dove ha frequentato con successo il corso di Scienze e Tecniche Psicologiche.

Un momento indimenticabile per la vip della tv, che ha voluto celebrare a dovere questa laurea tanto attesa. Gioia immensa per sua madre e suo padre, che non le hanno mai fatto mancare il loro supporto. Come riferito dal sito Gossip.it, al termine della proclamazione nell’ateneo, la festa si è spostata all’interno di un ristorante del capoluogo lombardo, il Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa Milano, che è decisamente extralusso.

La vip della tv ha ottenuto la laurea in Psicologia: “Congratulazioni dottoressa”

La vip della tv, nota per aver partecipato a diverse trasmissioni nel piccolo schermo, ha conquistato con merito questa laurea e sul tavolo del locale dove ha pranzato con amici e parenti è apparsa infatti una scritta: “Congratulazioni dottoressa“. Sono davvero tutti orgogliosi di lei, ma inevitabilmente la prima a sprizzare di gioia è stata proprio lei, che solamente pochi giorni fa ha festeggiato anche il suo 30esimo compleanno.

A brindare nella giornata del 9 novembre è stata Taylor Mega, che ha tra l’altro sfoggiato un look da fare invidia a tutte. Si è presentata a questo evento importantissimo con un pantalone di colore nero gessato e una camicia di seta bianca. Ormai l’appellativo riservato a lei è il seguente: “Dottoressa del mio cuore“. Il suo sorriso è rimasto stampato sul suo volto per tanto e tanto tempo. Ora non resta che capire cosa farà nel suo futuro lavorativo, dato che si è comunque allontanata dal mondo della televisione.

Nata il 31 ottobre del 1993, Taylor Mega è nota come modella, influencer e personaggio tv. Nel 2019 è stata una naufraga de L’Isola dei Famosi e poi ha partecipato al GF Vip. Per quanto riguarda il privato, ha avuto un breve flirt con Flavio Briatore, poi è stata legata anche al cantante Tony Effe e con Erica Piamonte.