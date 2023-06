Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni, qualcosa sembra bollire in pentola o almeno così sono convinti molti fan della coppia che mai, in questi anni, hanno perso la speranza di poterli vedere di nuovo insieme. Il loro matrimonio era durato cinque anni, la separazione nel 2014 quando o due erano da poco diventati genitori della piccola Martina e la notizia arrivò come un fulmine a ciel sereno. A quei tempi si parlava di un presunto tradimento di Laura. La notizia, all’epoca, venne però smentita da Pieraccioni.

>“Si è visto e sentito qualcosa” Sottomarino scomparso, l’ultima scoperta. Quanto tempo c’è ancora

La verità fino in fondo non si è mai saputa ma ora ecco che spunta l’indizio che potrebbe cambiare tutto. A partire dal 28 giugno, su Food Network arriva il programma di cucina “Questo non lo so fare”, che sarà condotto dalla Torrisi. In Questo non lo so fare, Torrisi metterà alla prova i suoi ospiti cercando i punti deboli di ogni piatto e li accompagnerà in ogni fase del processo. Si parte dall’acquisto degli ingredienti al mercato, alle preparazioni per la cottura, fino all’assaggio finale.





Laura Torrisi e Pieraccioni insieme, ma nessun ritorno di fiamma

Il programma esplorerà ricette tradizionali e reinterpretazioni sorprendenti, con l’obiettivo di riscoprire la semplicità in cucina e gli errori che tutti possono commettere. Uno degli ospiti del programma sarà proprio Pieraccioni, e in queste ore le foto della reunion in tv hanno fatto il giro del web. Purtroppo i fan sono stati smentiti dai fan, si tratterà solo di un sodalizio professionale.

Da quattro anni infatti Pieraccioni è felicemente fidanzato con Teresa Magni, di 16 anni più giovane di lui. “Teresa è fuori dal cinema, vendeva capsule per il caffè, ha una figlia anche lei, ci vediamo dal lunedì al giovedì, poi sto con mia figlia Martina. Il matrimonio? Non fa per me. È una maratona di 50 km. Bisogna avere fiato e testa per superare i momenti critici”.

“A me dopo qualche curva mi si rompono i lacci delle scarpe. Non supero i tre anni. Ho 58 anni e non è un fatto d’età. È una sorta d’infantilismo, corro il rischio della sindrome da Peter Pan. Io ci parlo con i miei amici sposati, al 90 per cento sono separati. Poi si risposano e si riseparano. Ho la resistenza di una formica zoppa. Ma forse è vero fino a un certo punto, sto da quattro anni con Teresa”.