Laura Torrisi, in vacanza con l’ex fidanzato? L’indiscrezione corre tra i fan alla velocità della luce. Il sospetto sarebbe sorto dalle immagini di video che l’attrice italiana ha condiviso dalla Sicilia, e precisamente dalla vacanza ad Alicudi. A diffondere l’indiscrezione su un ritorno di fiamma con Luca, il settimanale Di Più.

Laura Torrisi, l’ex fidanzato Luca Betti. Il pilota è tornato a fare capolino nella sua vita? Questa la domanda che tutti si stanno ponendo alla luce di quanto lasciato intendere dal settimanale Di Più. Il pilota Luca Betti in vacanza insieme all’attrice, il sospetto di un ritorno dell’amore “più raggiante che mai”.





Laura Torrisi, l’ex fidanzato Luca Betti: “È tornata con lui”. L’indiscrezione

Laura Torrisi e Luca Betti si sono conosciuti dopo il capolinea raggiunto tra l’attrice e Leonardo Pieraccioni. Un amore quello tra la Torrisi e l’attore finito nel 2014 che ha lasciato molti fan del tutto sorpresi. Poi nel 2017 è sbocciato l’amore con il pilota. (Laura Torrisi e la malattia: “La diagnosi parlava chiaro”).

Alti e bassi tra Laura Torrisi e Luca Betti che avrebbero portato a una rottura dopo non troppo tempo, pare nel 2018. E oggi la situazione sentimentale dell’attrice potrebbe andare incontro a una novità? “La violenza assume forme diverse, non c’è solamente quella fatta di botte, ma anche quella psicologica. La mia vita è stata costellata da persone di questo tipo”, aveva ammesso Laura.

“Mi sono anche chiesta cosa si nascondesse dentro di me per attirare soggetti simili. Ho imparato la lezione e ora sto bene anche da sola. Se non arriverà l’uomo giusto, non sarà la fine del mondo”, aveva dunque aggiunto a proposito dell’amore. E ora sono tutti curiosi di sapere.

