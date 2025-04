“La vip incinta del famoso”. L’ha tenuto nascosto, ma ora c’è la prova

Giulia De Lellis è incinta. La notizia, riportata in esclusiva dal settimanale Chi, ha subito acceso l’attenzione del pubblico: per l’influencer romana e il rapper Tony Effe si tratta del primo figlio. Le immagini pubblicate dalla rivista ritraggono la coppia in un parco, lontano dagli occhi indiscreti dei social, dove De Lellis, con un pancino appena accennato, si lascia andare a un gesto intimo e rivelatore: alza la maglietta per fotografare la pancia. “In questi scatti esclusivi, l’influencer, proprietaria del beauty brand Audrer, appare con un pancino sospetto e, quando alza la t-shirt per fotografarlo, si scioglie ogni dubbio”, ha scritto il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Quella di Giulia è una gravidanza che ha colto tutti di sorpresa, compresi i suoi milioni di follower. Da sempre abituata a documentare ogni momento della sua quotidianità online, questa volta ha preferito tenere il lieto evento lontano dalle luci della ribalta, condividendo la notizia solo con una ristrettissima cerchia di persone. Secondo quanto riportato, la dolce attesa sarebbe ancora nelle primissime fasi, ma già visibile abbastanza da non lasciare spazio ai dubbi. La discrezione, in questo caso, sembra essere stata una scelta consapevole, forse dettata dal desiderio di vivere un momento tanto speciale con la giusta dose di riservatezza.

Giulia De Lellis incinta, le prime foto col pancino

A rendere la notizia ancora più interessante è la coincidenza temporale con un altro annuncio: quello della gravidanza di Elisa Visari, attuale compagna di Andrea Damante. Sì, proprio lui: l’ex fidanzato storico di Giulia De Lellis, con cui aveva formato la celebre coppia dei “Damellis”, nata sotto i riflettori di Uomini e Donne e diventata ben presto una delle più seguite del panorama dello spettacolo italiano. “Per uno scherzo del destino, anche lui sta per avere un figlio”, ha scritto Chi, aggiungendo che nei giorni scorsi Damante e la Visari hanno ufficializzato la notizia, annunciando pubblicamente che diventeranno genitori.

Giulia, dal canto suo, non ha rilasciato alcun commento pubblico sulla gravidanza dell’ex compagno, ma, come osserva la rivista, è probabile che abbia sorriso davanti a questa bizzarra coincidenza, che ancora una volta la lega, seppur indirettamente, all’uomo con cui ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo. Un mondo che oggi la vede protagonista in una veste completamente diversa: non solo influencer di successo con oltre 5 milioni di follower, ma anche imprenditrice nel settore beauty grazie al brand Audrer, da lei fondato e promosso.

Il percorso di Giulia De Lellis, iniziato con un semplice corteggiamento televisivo, ha quindi raggiunto una nuova tappa fondamentale. Mentre i suoi fan attendono una conferma ufficiale della gravidanza dai suoi canali, la notizia ha già iniziato a fare il giro del web. Un figlio in arrivo, un amore appena sbocciato con Tony Effe e, ironia del destino, una nuova generazione che prende forma parallelamente a quella dell’uomo che più di tutti ha segnato il suo passato sentimentale.