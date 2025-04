Negli ultimi giorni, il mondo del gossip italiano è stato scosso da una notizia che, se confermata, potrebbe riscrivere il futuro sentimentale e familiare di una delle coppie più chiacchierate del momento: Giulia De Lellis e Tony Effe potrebbero aspettare un figlio. I rumors si susseguono sempre più fitti, e adesso a metterci la firma è Alessandro Rosica, noto esperto di cronaca rosa, che con un post su Instagram ha rilanciato l’indiscrezione con toni che lasciano pochi dubbi.

“Quella nata come mossa di agenzie con divertimento annesso sta prendendo una piega del tutto inaspettata“, scrive Rosica, introducendo un retroscena che sembra confermare la serietà del rapporto tra l’influencer romana e il rapper dei Dark Polo Gang. Poi l’annuncio netto: “Eh sì, Giulia De Lellis aspetta un figlio da Tony Effe”. Parole che, sebbene non ufficializzate dai diretti interessati, hanno già fatto il giro dei social e dei siti specializzati. “Del tutto inaspettato, soprattutto da loro. Ad ogni modo un bimbo è sempre una notizia bellissima”, ha aggiunto Rosica, lasciando intendere che la gravidanza sarà annunciata ufficialmente il mese prossimo.

La coppia, nata sotto i riflettori e seguita con interesse sin dal primo avvistamento, ha dunque conquistato le prime pagine non solo per la passione evidente, ma ora anche per un possibile lieto evento. Tuttavia, nonostante il clamore, né Giulia né Tony hanno confermato pubblicamente la notizia. E questo silenzio non fa che aumentare l’attenzione del pubblico, diviso tra chi sogna una nuova famiglia vip e chi resta prudente in attesa di conferme ufficiali.

Quel che invece è certo è che la relazione tra i due procede a gonfie vele. Solo qualche settimana fa, si erano diffuse voci di una presunta crisi tra Giulia e Tony, subito smentite dalla diretta interessata. Rispondendo a un commento su Instagram, l’ex concorrente del Grande Fratello aveva scritto: “Inventano semplicemente perché non sanno nulla di noi, ma io li lascio fare, mentre in privato vivo la mia vita, senza darla in pasto a chi non la merita, godendomi lo spettacolo a volte divertente altre volte raccapricciante e fuori da ogni logica umana. Ps: se i nostri amici raccontassero i fatti nostri, non sarebbero davvero i nostri amici”.

Parole che lasciano trasparire il desiderio di tutelare la propria intimità, scelta che sembra rafforzare ancora di più l’ipotesi di un annuncio ufficiale in arrivo, magari proprio quando i riflettori si saranno un po’ affievoliti. Nel frattempo, i fan restano in attesa, tra speranze, supposizioni e quella voglia insaziabile di romanticismo che da sempre anima il mondo dello spettacolo.