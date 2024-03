Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono ormai lasciati definitivamente. In questi giorni sono uscite voci molto brutte su ciò che sarebbe successo nella coppia, quindi l’ex calciatore ha deciso di rompere il silenzio con alcune Instagram stories postate sul suo profilo. E ha fatto chiarezza anche su una foto pubblicata con la loro figlia, nella quale c’era una didascalia particolare.

Sossio Aruta è parso molto infastidito da quello che avevano scritto sul suo conto e quello di Ursula Bennardo e dunque parlare è stata l’unica soluzione per lui per mettere a tacere questi rumor. Lui aveva pubblicato un’immagine assieme alla sua amata figlia e aveva scritto: “Io e te non ci tradiremo mai“. Subito alcuni siti avevano ipotizzato robe negative.

Sossio Aruta rompe il silenzio su Ursula Bennardo e il presunto tradimento

Si è tanto parlato della possibilità che Sossio Aruta abbia subito un tradimento da parte di Ursula Bennardo, dunque ha spiegato come stiano realmente le cose: “Avevo postato una foto con mia figlia e le solite notizie fake sono spuntate. Voglio smentire categoricamente questo tradimento di Ursula che ha causato la rottura della nostra relazione. Sono notizie fake, non c’è stato nessun tradimento. Non intendevo il tradimento fisico nella foto con mia figlia”.

Aruta ha aggiunto: “Queste sono voci fake, la mia ex è una persona seria e siamo stati fedeli l’uno all’altra per sei anni. Tutte stro***, notizie fake e smentisco categoricamente”. Quindi, non ci sono le corna alla base della fine della storia d’amore tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne e Temptation Island, che adesso sono comunque ufficialmente single.

Aruta è stato cavaliere di UeD dal 2015 al 2019 e anche ospite di Amici nel 2017. Ha partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip nel 2018 e nel 2020 al Grande Fratello Vip.