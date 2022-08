La nuova fidanzata di Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti ha ritrovato l’amore dopo la rottura dalla storica fidanzata Cristina Tomasini. Dopo anni insieme, la coppia ha raggiunto il capolinea. Il figlio di Alba Parietti ha condiviso sui social alcuni scatti in cui è ritratto insieme alla sua nuova fiamma, una ragazza bionda lontana dal mondo dello spettacolo.

Intervistato da the pipol gossip lo scorso giugno, Francesco Oppini è rimasto sul vago affermando di non voler dare in pasto la sua vita privata ai social spiegando di non voler parlare della fidanzata. “Sinceramente? Non voglio rispondere a questa domanda. Non voglio dire nulla che riguardi il gossip. Basta! Davvero, non voglio parlarne. Il mio ‘Grande Fratello’ è finito. Preferirei parlare di altro”, aveva raccontato Francesco Oppini.





La nuova fidanzata di Francesco Oppini è Francesca Viverit

Dopo anni insieme, una proposta di matrimonio e il progetto di avere una famiglia, Cristina Tomasini e Francesco Oppini si sono lasciati e a fornire il chiaro indizio sulla fine della storia d’amore ci ha pensato proprio l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Nella serata di sabato 30 luglio 2022, Il figlio di Alba Parietti ha condiviso su Instagram una foto con la nuova fidanzata.

Francesco, in vacanza con gli amici a Sanremo, si è ufficialmente mostrato in compagnia di Francesca. Ad aprile era arrivata sui social una segnalazione di una utente che aveva beccato Francesco Oppini in giro con una misteriosa bionda. E aveva scritto: “E se poi arriva lei”. La nuova fidanzata del figlio di Alba Parietti si chiama Francesca Viverit, una giovane che studia “Scienze dei servizi giuridici” alla Statale di Milano, bionda, affascinante e soprattutto estranea al mondo dello spettacolo.

La nuova fidanzata di Francesco Oppini è Francesca Viverit – Non si sa ancora se Francesco abbia fatto le presentazioni anche in famiglia ma sembrerebbe proprio di sì perché qualche giorno fa, il figlio della Parietti, Oppini junior è andato a trovare suo zio e si trovava in compagnia della nuova fidanzata Francesca.

