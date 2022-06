“Vi dico la verità”. Francesco Oppini e la fidanzata Cristina travolti dalle voci: ora parla il figlio di Alba Parietti

Francesco Oppini, la verità dopo la rottura dalla fidanzata. Un amore che sembrava essere destinato a durare per sempre quello tra il figlio di Alba Parietti e la storica fidanzata, Cristina Tomasini, eppure pare che la coppia abbia raggiunto il capolinea. Indiscrezioni che si inseguono sulle motivazioni, ma Francesco ha tentato di rompere il silenzio fornendo qualche dettaglio in più.

Francesco Oppini, la verità sulla rottura da Cristina Tomasini ai microfoni di Radio Radio nel corso della trasmissione condotta da Giada Di Miceli: “Non è cambiato nulla nella mia vita. Le cose, ci sono dei momenti in cui vanno bene e dei momenti in cui vanno meno bene”.





Francesco Oppini sembra preferire la solita discrezione che lo ha sempre contraddistinto, ma non per questo i dettagli sono venuti meno a un chiarimento sulla situazione: “Ognuno ha i suoi alti e bassi su tutto, come nella vita privata, così nel lavoro e tutto il resto. Diciamo che non sono qui per raccontare la mia vita privata”. (Francesco Oppini, cuore distrutto per quella morte inaccettabile).

Domande a cui Francesco Oppini ha continuato a rispondere anche in merito alla condivisione sui social di scatti di coppia: “Uno pubblica quello che vuole, che gli fa piacere pubblicare. Non è obbligato per forza a raccontare tutto. Se sono sulla piazza? Mi stai facendo una domanda alla quale non ti posso rispondere”.

Le parole di Francesco Oppini fanno tornare alla mente le frasi di Cristina Tomasini in merito alla presunta rottura di coppia: “Sì, ma innamorata della vita. […] Se sono triste? Giudicare da qualche scatto fotografico mi sembra superfluo. Fortunatamente sono serena e circondata da molti affetti“.

