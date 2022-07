Carlo Conti pazzo della moglie, la foto di Francesca (che compie gli anni) fa strage di cuori

La moglie di Carlo Conti compie gli anni, la foto su Instagram per il compleanno. “27 luglio. Buon compleanno amore mio!!! Per festeggiare ti vorrei portare sulla luna”, ha scritto il conduttore Rai pubblicando una foto della moglie.

Una foto che mostra Francesca in posa, comodamente sdraiata su una lampada a forma di luna. Come sempre, anche quest’anno il conduttore ha voluto farle gli auguri via Instagram pubblicando un bellissimo scatto che ritrae la moglie e madre di suo figlio. Una famiglia bellissima e poco avvezza al gossip e alle luci della ribalta, visto che Francesca compare in poche foto e il figlio appare sempre un po’ nascosto in modo da non mostrare il volto.





“La famiglia è la mia forza nella vita e in tv – ha spiegato Carlo Conti qualche tempo fa in una intervista rilasciata a Chi – Con Francesca (Vaccaro, la moglie, ndr) ho scoperto il piacere di fare le cose insieme. Fino a quel momento avevo avuto storie che si erano fermate in superficie, anche perché per anni ho pensato a costruire qualcosa con il mio lavoro”. Conti ha perso il papà quando era molto piccolo e “con Matteo faccio le cose che forse il ‘mi babbo’ avrebbe fatto con me”, ha aggiunto.

I due stanno insieme dal giugno 2012 e nel febbraio 2014 hanno avuto il piccolo Matteo: “Lui è il mio orgoglio, il mio spettacolo più bello. Ogni piccola nuova cosa che fa è una conquista. Altro che guardare la televisione, è lui lo show più bello”. La moglie di Carlo Conti è riuscita a conquistare il cuore del conduttore, che in quegli anni usciva dalla relazione con Roberta Morise, un altro volto della televisione italiana.

In realtà i due avevano avuto una storia anche prima, quando Carlo Conti conduceva Domenica In e Francesca Vaccari lavorava dietro le quinte del programma come aiuto costumista. Una breve relazione poi l’addio e dopo la rottura dalla Morise il conduttore ha ripreso a frequentare, questa volta per sempre, Francesca.

