La figlia di Guendalina Canessa oggi. Nata nel 2010 durante la relazione tra l’ex gieffina e Daniele Interrante, ex tronista storico di Uomini e Donne, Chloe spopola ormai sui social della mamma e in una delle ultime foto lei e mamma Guendalina sembrano sorelle. “‘Fai la vaga c’è il tipo che mi piace’. #mammaefiglia. Buon weekend Bella gente”, ha scritto l’ex GF Vip.

Oggi la figlia di Guendalina Canessa ha 12 anni ed è un perfetto mix di bellezza tra mamma e papà. La coppia è scoppiata ma loro sono rimasti in buoni rapporti per il bene di Chloe che, divertita e come una vera modella, posa insieme alla mamma. Chloe Interrante spicca al suo fianco perché è cresciuta molto. Posa con un pigiama in sera, le scarpe con il tacco e un paio di occhiali da vista.





La figlia di Guendalina Canessa oggi: quanto è cresciuta

Tantissimi i messaggi ai post di Instagram in cui compare Chloe, 12 anni, ma già una signorina che ama la moda proprio come mamma Guendalina. “Oddio com’è cresciuta quanto è bella”, si legge tra i commenti. “Bellissime, non si vede che sei la madre. Ma siete due sorelle “, “Mamma mia quanto è cresciuta”, “Bellissima Chloe, ha sedici anni, giusto?”, chiede una follower ironizzando sull’aspetto della figlia, che sembra molto più grande dei suoi 12 anni.

La figlia di Guendalina Canessa e Daniele Interrante è ormai è una splendida ‘donnina’. La piccola compare spesso tra gli scatti di mamma Guenda e per questo motivo l’ex gieffina viene spesso attaccata. E le critiche arrivano anche per il suo ‘modo di vivere’: “Mi vergogno per te pensando che hai una figlia a casa che potrebbe guardarti, che valori gli insegni? Poi sarai pure carina ma sei rifatta tutta quindi che ci vuole, pensa a tua figlia un giorno potrebbe vergognarsi di te è quello è il fallimento più grande per una madre”.

La figlia di Guendalina Canessa oggi: quanto è cresciuta – Guendalina Canessa è stata sposata con Daniele Interrante e Chloe è il frutto del loro amore. Nonostante il divorzio tra i due continua a esserci amore e rispetto: “L’amore, secondo me, ha diverse forme: io ho incontrato Daniele poco dopo l’esperienza al Grande Fratello e dopo pochissimo tempo ho capito che poteva essere il padre di mia figlia. Aldilà di come è andata a finire – aveva detto la Canessa in un’intervista – io non ho rimpianti, sono contenta di quello che ho fatto, perché comunque è rimasta una grande stima e gli voglio molto bene, anche perché è il padre della mia bambina”.

